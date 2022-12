Schlittschuhlaufen in Köln: Kölner Haie machen Rhein-Energie-Stadion zur XXL-Eisfläche

Das Zuhause des 1. FC bekommt in den Wintermonaten eine ganz neue Rolle verliehen: ab dem 11. Dezember wird das Rhein-Energie-Stadion zu Deutschlands größter Eislauf-Arena! Außerhalb der Spiele der Kölner Haie soll die Eisfläche nun erstmals zum Schlittschuhlaufen genutzt werden dürfen. Alle Infos.

Rhein-Energie-Stadion in Köln: „DEL Winter Games“ der Kölner Haie

Einweihen dürfen die Eisfläche jedoch die Profis: die Kölner Haie absolvieren am 3. Dezember 2022 das DEL Winter Game gegen Adler Mannheim. 50.000 Fans sollen die große „Eis-Party“ feiern. Am 22. Dezember 2022 kommt Bremerhaven und erst am 8. Januar 2023 die Augsburger Panther ins Stadion. Wie kann die Eisfläche zwischen den Spielen wirtschaftlich genutzt werden?

Eisfläche im Rhein-Energie-Stadion in Köln: Wann ist die Eisfläche geöffnet?

Wenn die Eisfläche schonmal da ist, dann soll sie auch zwischen den Spielen genutzt werden können, so der Kölner Eishockey Club (KEC). „Die Eisfläche soll so viel wie möglich durch Schulen, Vereine, Firmen, aber auch von unserem Frauenteam, den Junghaien und der Öffentlichkeit genutzt werden“, sagt Haie-Geschäftsführer Philipp Walter in der Kölnischen Rundschau.

Die Eisfläche ist zwischen dem 11. Dezember 2022 und 7. Januar 2023 an insgesamt sechs Terminen für Schlittschuh-Begeisterte geöffnet.

Eisfläche im Rhein-Energie-Stadion in Köln: Was wird geboten?

