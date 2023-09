Peter Maffay kündigt allerletzte Live-Tour an – er macht auch Halt in Köln

Sänger Peter Maffay will 2024 zum letzten Mal auf eine große Tournee gehen. Nach diesen zehn Stadion-Konzerten werde er keine zusammenhängende Tour mehr spielen, sagte der 74-Jährige am Donnerstag in Köln. Der Grund sei, dass er in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle. Komplett von der Bühne verabschieden will der Künstler sich aber nicht: Er wolle etwa weiter bei Einzelkonzerten oder Festivals auftreten.

Peter Maffays letzte Tour: Das ist der Termin für Köln

Peter Maffay macht mit seiner Band im Rahmen der „We love Rock ’n‘ Roll – Farewell Tour 2024“ am 12. Juli auch Halt in Köln. „Einer der erfolgreichsten deutschen Sänger, der mit unglaublichen 20 Alben an der Spitze der deutschen Charts stand, feiert im kommenden Jahr seinen 75. Geburtstag und sein 55-jähriges Bühnenjubiläum gemeinsam mit seinen Fans auf dieser besonderen Tour“, heißt es vom RheinEnergie-Stadion, wo Maffay im Juli 2024 spielen wird.

Sportstätten-Geschäftsführer Lutz Wingerath freut sich als begeisterter Fan schon jetzt auf das Konzert: „Peter Maffay ist sicher einer der herausragenden deutschen Künstler der vergangenen sechs Jahrzehnte. Und ich bin beeindruckt, mit wieviel Energie und Spielfreude er immer noch auf der Bühne steht. Dass wir mit dem RheinEnergie-Stadion Teil der Farewell-Tour sein dürfen, freut uns sehr.“

Peter Maffays letzte Tour: Die weiteren Termine – und wo es Tickets gibt

Peter Maffay zieht es vom hohen Norden bis in den Süden, in den Westen und schließlich in den Osten Deutschlands. Alle Tour-Termine findet ihr hier im Überblick:

21. Juni: Rostock, Ostseestadion

22. Juni: Hannover, Heinz von Heiden Arena

28. Juni: München, Königsplatz

2. Juli: Bremen, Arena auf der Bürgerweide

4. Juli Berlin, Waldbühne

7. Juli: Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld

12. Juli: Köln, RheinEnergie-Stadion

16. Juli: Stuttgart, Cannstatter Wasn

18. Juli: Frankfurt, Deutsche Bank Park

20. Juli: Leipzig, Red Bull Arena

Tickets gibt’s ab sofort hier für rund 60 Euro.

mit dpa