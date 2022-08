„Open Airport“-Festival 2022 am Flughafen Köln/Bonn am 2. und 3. September – alle Infos

„Großartige Musiker in besonderer Atmosphäre“ – das haben sich die Veranstalter des „Open Airport“-Festival 2022 am Flughafen Köln/Bonn auf die Fahne geschrieben. Mit Unterstützung einiger prominenter, kölscher Bands dürft ihr euch am 2. und 3. September auf ein ganz besonderes Wochenende freuen.

„Open Airport“-Festival 2022 in Köln: Termin und Öffnungszeiten

Das Festival startet am Freitag, dem 2. September und läuft bis zum Samstag, 3. September 2022. Einlass am Freitag ist ab 18.30 Uhr, los geht’s dann ab 20 Uhr. Am Samstag startet der kölsche Abend „Üvvern Horizont“ ab 17.30 Uhr. Der Einlass am Samstag ist bereits ab 15.30 Uhr.

„Open Airport“-Festival 2022 in Köln: Diese Bands sind mit dabei!

Für den Freitag macht sich niemand geringeres als die weit über das Rheinland hinaus beliebte Kölschrock-Band Kasalla bereit zum Abflug.

Am Samstag sollen gleich vier kölsche Kultbands auftreten: Cat Ballou, Klüngelköpp, Druckluft und Stadtrand werden dem Publikum einheizen.

„Open Airport“-Festival 2022 in Köln: Tickets

Da es leider keine Tickets für beide Tage gibt, müsst ihr einzeln zugreifen: Der Freitag mit Kasalla kommt dabei für 37.90 Euro daher, der kölsche Abend am Samstag kostet euch 36,90 Euro für einen Stehplatz, bzw. 37,90 Euro für einen Sitzplatz im Bierzelt.

Ordern könnt ihr die Tickets über koelner-kartenladen.de oder die Tickethotline 02203/599480 (montags bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr).

„Open Airport“-Festival 2022 in Köln: Anreise und Parken

Der Köln Bonn Airport ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen (unter anderem S19 und RB27). Der Flughafenbahnhof ist 5 Minuten fußläufig zum Festival-Gelände. Konzert-Besuchern, die mit dem Auto anreisen, wird das Parkhaus 1 und Parkhaus 2 empfohlen. Das Veranstaltungsgelände befindet sich auf der Freifläche zwischen dem Parkhaus P2 und dem Moxy Hotel.