Glühwein für einen Euro: Aldi eröffnet in Köln den günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands

Gerade erst hatte die Deutzer Kirmes gezeigt, wie kostspielig der Besuch eines Volksfestes sein kann. Jetzt stehen bald die Weihnachtsmärkte an und die Lust auf Glühwein, Bratwurst und Co. steigt. Doch bereits im vergangenen Jahr waren die Preise für die beliebtesten Snacks der Deutschen in die Höhe geschossen. Ein Discounter will dem jetzt – zumindest an drei Tagen – ein Ende setzen: Aldi Süd veranstaltet den günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands – mitten in Köln-Ehrenfeld.

Vom 14. bis zum 16. November findet direkt vor der Aldi-Süd-Filiale im Grünen Weg 2 ein Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Bratwurst, Crêpes und einem Unterhaltungsprogramm statt. Speisen und Getränke stammen direkt aus dem hauseigenen Discounter-Sortiment – und werden dementsprechend günstig angeboten. So soll ein Glühwein auf dem Aldi-Weihnachtsmarkt nur einen Euro kosten, eine Bratwurst im Brötchen (auch vegetarisch) nur zwei. Crêpes soll es in diversen Varianten ebenfalls für nur zwei Euro geben.

Aldi Süd spendet Kölner Weihnachtsmarkt-Einnahmen

Das Highlight: Während Besucher auf der Kirmes mittlerweile zwischen vier und fünf Euro für eine kleine Tüte (100 Gramm) gebrannte Mandeln bezahlen, kostet die gezuckerte Spezialität auf dem Aldi-Weihnachtsmarkt pro Tüte nur einen Euro!

Und: Mit einem Besuch auf Deutschlands günstigstem Weihnachtsmarkt tut ihr sogar etwas Gutes für die Gesellschaft. Denn: Aldi Süd will alle Einnahmen an das Jugendzentrum Köln spenden.

