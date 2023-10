Kölner Karneval: Anwohner wollen 11.11. verhindern – in diesem Veedel

Einmal ins Studentenviertel gezogen, haben Betroffene jedes Jahr am 11.11. Party vor der eigenen Haustür. Wer aus dem Alter raus ist, fühlt sich nun dann womöglich gestört von den Feiernden, die Jahr für Jahr am 11.11. die fünfte Jahreszeit einläuten. Denn das Kwartier Latäng rund um den Rathenau- und Zülpicher Platz ist besonders beim jungen Publikum zwischen 18 und 25 Jahren am beliebtesten. Hier warten diverse Cocktail-, Shisha- und Kölschbars auf die verkleideten Partypeople und auch auf den Straßen wird zu lauter Musik gefeiert, getanzt und getrunken.

Um dem entgegenzuwirken, ziehen Mitglieder der Bürgergemeinschaft Rathenauplatz am Freitag, 20. Oktober, um 15.30 Uhr auf die Straßen. Laut Flugblatt soll die Demo am Theo-Burauen-Platz vor dem Rathaus (Spanischer Bau) starten. Die Message der Protestierenden: „Das Veedel gehört uns! Wir sind ein Veedel und kein Ballermann!“ Und weiter: „Gegen die Enteignung unseres Veedels durch das Feiervolk!“

Kölner Karneval 2023/24: Anwohner demonstrieren gegen 11.11. im Kwartier Latäng

Anwohner, die „flüchten müssen“, wollen von der Stadt entschädigt werden – ebenso wie der Einzelhandel, der aus Sicherheitsgründen schließen müsse. Der eingetragene Verein fordert außerdem eine Entschädigung für Vandalismus sowie eine Beseitigung der Exkremente. Hintergrund: Obwohl die Stadt jedes Jahr am 11.11. Dixie-Klos und Pissoirs in den Feierzonen aufstellt, urinieren einige Karnevalisten in Hauseingänge.

Darunter listet die Bürgergemeinschaft Rathenauplatz noch einige dauerhafte Forderungen auf:

Keine organisierten Massenevents im Veedel durch die Stadt Köln

Image-Korrektur der Stadt und der Veedel

Schließung der Außengastronomie zu den Ruhezeiten

Lärmschutz der Anwohnerschaft

Schutz der Anwohnerschaft statt Schutz der Feierenden

Schutz und Bau von bezahlbarem Wohnraum

Reduzierung von Airbnb-Vermietungen

Der Vorwurf: „Die Stadt überlässt den öffentlichen Raum in unserem Viertel feierwütigen Menschen, die sich den Besuch in der Kneipe angeblich nicht leisten können oder wollen. Stattdessen mit Kiosk-Schnaps und Supermarkt-Bier auf unseren Straßen und im Grüngürtel exzessiv feiern und saufen!“ Weiter heißt es im Schreiben: „Köln ist auch aufgrund aktiver Bewerbung durch die Stadt überregional vor allem dafür bekannt, dass man hier ungestört die Sau rauslassen kann.“

Feier-Wut am 11.11.: Das sagt die Stadt Köln den Anwohnern

Und was sagt die Stadt Köln zu dem Aufreger-Thema im Kwartier Latäng? Von der anstehenden Demo zeigte sich eine Stadtsprecherin auf Tonight-News-Nachfrage relativ unbeeindruckt: „Das ist eine Demo. Da haben wir nichts mit zu tun. Das ist Sache der Polizei.“ Auch im vergangenen Jahr hatten Anwohner des Zülpicher Viertels sich bereits über die Zustände am 11.11. aufgeregt. Damals hieß es von Stadtdirektorin Andrea Blome: „Wir können ja keine Betreten-verboten-Schilder in Köln aufstellen.“