Die tollen Tage rücken näher und mit ihnen eine Stadt met K im Ausnahmezustand. Was geht zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag in Köln – OHNE Karnevalsmusik? Wer verkleidet feiern möchte, jedoch lieber zu Techno- statt Karnevals-Beats tanzt, ist hier goldrichtig. Wir verraten euch die besten Adressen für Techno-Partys an Karneval in Köln.

Kölner Karneval 2024: Techno-Partys an Weiberfastnacht (8. Februar)

Jeck op Tek im Odonien

Bei Jeck Op Tek ist der Name Programm: Auf zwei Floors heizen euch im Odonien Marcel Janovsky, Sebastian Habben, Leolo Lozon und viele mehr ab 16 Uhr 14 Stunden lang ein. Tickets gibt es für 20 Euro.

Wo: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln

Wann: 8. Februar 2024, ab 16 Uhr

Weiberfastnacht im Gewölbe

Im Gewölbe startet ihr ab 18 Uhr elektronisch in die tollen Tage. Mit Techno und Deep House begeistern euch EvolpeeD, Maendi und viele mehr. Tickets ab 16 Euro hier.

Wo: Gewölbe, Hans-Böckler-Platz 2, 50672 Köln

Wann: 8. Februar 2024, ab 18 Uhr

Kölner Karneval 2024: Techno-Partys an Karnevalsfreitag (9. Februar)

Pirates, Dragons & Unicorns im Odonien

Für alle, die es etwas schneller mögen, ist die Partyreihe Pirates, Dragons & Unicorns vermutlich genau das Richtige. Hier bekommt ihr an Karneval Psytrance, Goa und Psychedelic Techno auf die Ohren. Tickets ab 20 Euro.

Wo: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln

Wann: 9. Februar 2024, ab 23 Uhr

Klubnacht Carnival im Gewölbe

Am Freitag geht’s im Gewölbe direkt weiter mit der Klubacht Carnival mit dem Kölner DJ Chris Liebing, DJ Very Good Plus und Elisen. Tickets ab 18 Euro.

Wo: Gewölbe, Hans-Böckler-Platz 2, 50672 Köln

Wann: 9. Februar 2024, ab 23 Uhr

Kölner Karneval 2024: Techno-Partys an Karnevalssamstag (10. Februar)

Prude im Gewölbe

Und auch am Samstag bleibt es laut im Gewölbe, wenn die Techno-Partyreihe Prude ruft, um zu den Beats von NArciss, Paaradoxx und DJ Frank zu dancen. Tickets ab 18 Euro.

Wo: Gewölbe, Hans-Böckler-Platz 2, 50672 Köln

Wann: 10. Februar 2024, ab 23 Uhr

200 Karneval im Odonien

Die Partyreihe 200 feiert 15-jähriges Bestehen an Karneval und lockt am Karnevalssamstag mit Dirk Middeldorf, Briony und vielen mehr ins Odonien. Der Ballerbus wird von Gunni bespielt. Tickets hier für 20 Euro.

Wo: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln

Wann: 10. Februar 2024, ab 22 Uhr

303 im Schrotty

Im legendären Schrotty in Bickendorf lauern auf zwei Floors groovige sowie schranzige Techno-Beats. Die Partyreihe 303 hat Johannes Schuster, Gutkind, Pelin Vedis und viele mehr eingeladen, um für euch aufzulegen. Der Vorverkauf ist bereits geschlossen. Es gibt noch Restkarten (25 Euro) an der Abendkasse.

Wo: Schrotty, Vogelsanger Straße 406, 50827 Köln

Wann: 10. Februar 2024, ab 21 Uhr

Kölner Karneval 2024: Techno-Partys an Karnevalssonntag (11. Februar)

My Dear Carnival im Gewölbe

Selbst an Karnevalssonntag lockt das Gewölbe Techno-Fans nach Ehrenfeld, wenn es heißt: My Dear Carnival feat. Âme, Barbara Hofmann und Denis Stockhausen. Für 18 Euro seid ihr dabei. Hier geht’s zu den Tickets.

Wo: Gewölbe, Hans-Böckler-Platz 2, 50672 Köln

Wann: 11. Februar 2024, ab 22 Uhr

Kölner Karneval 2024: Techno-Partys an Rosenmontag (12. Februar)

Rosenmontag im Gewölbe

Ein weiteres Highlight im Kölner Karneval: Rosenmontag! Die After-Zoch-Party in Gewölbe konzentriert sich natürlich auch auf elektronische Beats – von Kevin de Vries, Konstantin Sibold, Jonathan Kaspar und Keikee. Tickets ab 20 Euro.

Wo: Gewölbe, Hans-Böckler-Platz 2, 50672 Köln

Wann: 12. Februar 2024, ab 18 Uhr

After-Zoch-Party im Odonien

Nach dem Motto Pornobalken uind Elfenohren ziehen um die Häuser wird im Odonien an Rosenmontag eine saftige After-Zoch-Party stattfinden, bei der ihr noch mal so richtig die Sau rauslassen könnt. Mit dabei sind Conny Island, Elotanz und viele mehr. Aktuell gibt es noch keine Preis-Infos.

Wo: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln

Wann: 12. Februar 2024, ab 18 Uhr

Rosenmontagsrave im Reineke Fuchs

Wer nach dem Zoch in der City lieber direkt in einen Club stolpern will, ist im Reineke Fuchs im Belgischen Viertel genau richtig. Beim Rosenmontagsrave locken euch Thomas Schumacher, David Hasert, Kasimir und viele mehr in den Club. Der Eintritt kostet 13 Euro.