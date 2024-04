Depeche Mode live in Köln: Die Band wird älter, die Fans immer jünger

Die Lanxess-Arena stand in blutrotem Licht, als Depeche Mode am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr die Bühne betraten. Sänger Dave Gahan (61) kam mit weißen Stiefeln, schwarzer Anzughose, schwarzem Satinhemd, Glitzerweste und reichlich Silberschmuck. Auf der Leinwand neben dem übergroßen „M“ auf der Bühne kam auch sein Smokey-Eye-Make-up gut zur Geltung – ein Flashback aus den 80ern.

Und die Fans? Neben reichlich Boomern, die Selfies in der Arena machten und sie im Anschluss auf ihren WhatsApp-Status stellten, waren auch überraschend viele junge Fans zugegen – und sogar Kinder kamen, um Depeche Mode zu sehen.

Depeche Mode lockt viele junge Fans in die Lanxess-Arena

Auf dem Weg zur Lanxess-Arena treffen wir Alex und Adele (beide 24) in einer nahegelegenen Bar. Die beiden sind seit zehn Jahren Fans der Band und mögen besonders die unbekannteren Songs. „Richtig gut finde ich ‚Shake The Disease'“, erzählt der 1999 geborene Außenhandelskaufmann.

Depeche Mode ist nicht die einzige Band, mit der der Kölner sich in die 80er-Jahre zurückversetzt. Außerdem auf seiner Playlist: Sisters Of Mercy, The Cure und die belarussische Underground-Band Molchat Doma, die sich am Sound der 80er-Jahre orientiert, allerdings erst seit 2017 besteht.

Kira (17) kam mit ihrem Freund Stephan (16) und den Geschwistern Mikhail (10) und Peter (10) gar aus Frankreich angereist, um Depeche Mode live zu erleben. Natürlich hatten die Kinder auch ihre Eltern dabei, die in den 40ern waren und ihre Sprösslinge einst auf den Depeche-Mode-Geschmack gebracht haben.

Die 17-jährige Kira zu Tonight News: „Mein Lieblingslied ist ‚Enjoy The Silence‘.“ Das Lied kenne sie noch aus dem Radio, wenn ihre Mutter sie früher zur Schule gefahren habe.

>> Ex-One-Direction-Star bringt Düsseldorfer Teenies zum Kreischen <<

Depeche-Mode-Fan war bereits vor eigener Geburt auf einem Konzert

Emma aus Essen ist ebenfalls erst 17 Jahre jung und war bereits vor ihrer Geburt auf einem Depeche-Mode-Konzert. Mama Susan (50) zu Tonight News: „Ich war 2006 schon auf einem Konzert mit ihr, als ich im dritten Monat schwanger war.“

Klar, dass die 17-Jährige jetzt selbst auf den 80er-Jahre-Synthie-Pop abfährt. Ihr Lieblingslied von Depeche Mode ist „Never Let Me Down Again“ aus dem Jahr 1987 – also rund 20 Jahre vor ihrer Geburt. Ansonsten hört die Essenerin gerne Peter Fox und Kontra K. Im Bereich der 80er-Jahre-Bands stellt Depeche Mode für sie eine Ausnahme dar. Emma zu Tonight News: „Die lösen einfach so eine ganz spezielle Stimmung in einem aus.“

Ein weiterer 17-jähriger Fan im Henkelmännchen ist Lilli. Die Kölnerin hatte keine weite Anreise und kam mit ihrem Vater zum Konzert. Welches ihr Lieblingslied ist, kann sie gar nicht sagen. „Ich liebe einfach jeden Song.“

Dave Gahan wirkt juvenil und kaum gealtert

Und auch Frontmann Dave Gahan wirkte bis auf ein paar Falten kaum gealtert und trotz seines bewegten Lebens – er überstand 1996 einen Herzstillstand und 2009 einen Blasentumor – fit wie in seinen 20ern, als er mit seinem Signature-Hüftschwung und minutenlangen Drehungen über die Bühne schwebte. Nach zwei Stunden und 15 Minuten beendeten Depeche Mode den gigantischen Auftritt mit „Personal Jesus“ und schickten ihre 16.000 Fans beseelt nach Hause.

>> Placebo in Köln: perfekte Performance – aber ohne Emotionen <<