Demo in Köln: Hier wird am Sonntag gegen die AfD auf die Straße gegangen

Unter dem Motto „Demonstration gegen die Massenabschiebungen von AfD und Co und steigende rassistische Hetze von Rechts“ zogen am Dienstag (16. Januar) rund 30.000 Menschen durch Köln. Am Sonntag (21. Januar) soll es nun zu einer weiteren Demo gegen Rechts kommen. Wann diese startet, welcher Route sie folgt und alle weiteren wichtigen Infos findet ihr hier.

Wann und wo findet die Demo gegen Rechts in Köln statt?

Die erneute Protestaktion gegen Rechtsextremismus startet am Sonntag um 11.15 Uhr. Treffpunkt des Demozugs ist dieses Mal die Uni Köln bzw. der Albertus-Magnus-Platz. Von dort aus wollen die Demonstranten in Richtung Innenstadt marschieren.

Bei der Kundgebung „Demokratie schützen, AfD bekämpfen“ handelt es sich um einen Aufruf von „Köln stellt sich quer“ und „Arsch huh, Zäng ussenander“. Auch mehrere lokale Bands und Musikgruppen, wie etwa Brings, Höhner, Cat Ballou, Kasalla, Bläck Fööss und Paveier, riefen über die sozialen Netzwerke dazu auf, am Sonntag laut zu sein.

Eigentlich war geplant, dass die Kundgebung von 12 Uhr bis 14 Uhr am Alten Markt in Köln stattfindet. Doch dort kann die Polizei nicht für die Sicherheit von Zehntausenden Menschen garantieren. Es wird davon ausgegangen, dass es bei der Demo am Sonntag noch einmal voller wird als am Dienstag. Ein neuer Platz ist jedoch bereits gefunden. Wie „Köln stellt sich quer“ unter anderem auf ihrem Facebook-Account bekanntgab, findet die Kundgebung nun in der Deutzer Werft statt.

Warum wird in Köln demonstriert?

Ausschlaggebend für die Protestaktionen in Köln sind die Erkenntnisse des Recherchenetzwerks „Correctiv“. Dieses deckte unter anderem ein Geheimtreffen von AfD-Politikern und Mitgliedern der Werteunion mit der Identitären Bewegung in Potsdam auf. Bei diesem sollen Pläne geschmiedet worden sein, Millionen von Menschen – auch mit deutscher Staatsangehörigkeit – aus Deutschland zu vertreiben.

>>Essen: Tausende Menschen demonstrieren gegen Rechts<<