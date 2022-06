Nackenschlag für Kölner CSD: Felix Jaehn sagt Auftritt ab

Sein Auftritt sollte eines der Highlights des Christopher Street Days 2022 in Köln werden. Doch nun müssen die CSD-Organisatoren einen heftigen Nackenschlag verkraften: Felix Jaehn hat seinen Auftritt abgesagt.

Der Star-DJ, der in diesem Jahr unter anderem auch für die beiden Weezer Festivals Parookaville und San Hejmo gebucht ist, könne aus persönlichen Gründen nicht am 2. Juli auflegen, teilte der Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. in einem offiziellen Statement mit. „Es tut uns außerordentlich leid, mitteilen zu müssen, dass wir leider kurzfristig eine Absage von Felix Jaehn für den Auftritt zum CSD-Straßenfest in Köln am 2. Juli 2022 erhalten haben“, hieß es. Näheres zu den Hintergründen ist nicht bekannt, der Hamburger hat sich bis dato nicht geäußert.

CSD 2022 in Köln: Wer ersetzt Felix Jaehn?

Wer als Ersatz für Felix Jaehn einspringt, ist aktuell noch nicht klar. Der Veranstalter wolle allerdings eine „sehr gute DJ-Alternative“ für den Slot am Samstagabend präsentieren. Aufgrund der Kurzfristigkeit dürfte es wohl allerdings kein Star des Formats von Felix Jaehn werden. So richtet sich der musikalische Blick beim CSD 2022 in Köln nun auf Tim Bendzko, der erst vor wenigen Tagen als Top-Act für den Sonntag (3. Juli) bekanntgegeben wurde.

Der Domstadt-CSD 2022 steht – wie schon 2020 und 2021 – unter dem Motto „FÜR MENSCHENRECHTE – Viele.Gemeinsam.Stark!“. Das Wochenende vom 1. bis 3. Juli stellt den Höhepunkt dar. Die Hauptbühne steht am Heumarkt, am Alter Markt gibt es eine Politbühne und am Gürzenich eine Tanzbühne. Die Demo beginnt am Sonntag um 12 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit 45.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie über eine Million Zuschauenden. Bei der Eröffnung des Zuges soll auch Grünenpolitiker Sven Lehmann, seines Zeichnes Queerbeauftragter der Bundesregierung, dabei sein.

