Bluttat in Köln-Nippes: Frau sticht auf Mann ein, bis er ins Krankenhaus flüchtet

Unfassbare Tat in Köln-Nippes! In der Nacht zum Mittwoch (5. Januar 2022) kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer Frau (48) und einem Mann (40) in einer Wohnung auf der Mauenheimer Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten die beiden in Streit, bei dem die 48-Jährige schließlich die Kontrolle verlor und zum Messer griff.

Sie stach auf den Kölner ein, bis dieser lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Mit allerletzter Kraft schleppte der stark blutende Mann sich ins zirka vier Gehminuten entfernte St. Vinzenz-Hospital auf der Merheimer Straße. Die Rettungskräfte vor Ort alarmierten umgehend die Polizei, die die Täterin noch in der Wohnung stellte. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilen, werde derzeit noch eine Vorführung vor dem Haftrichter geprüft. Eine Mordkommission ist eingerichtet.

