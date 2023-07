Bierbörse Leverkusen 2023: Termine, Öffnungszeiten, Adresse – was Besucher wissen müssen

Neben Tschechien, Österreich und Polen gehört auch Deutschland zu den Ländern mit dem höchsten Bier-pro-Kopf-Konsum. Kein Wunder also, dass neben Wein- auch Bierfeste ziemlich gut ankommen – so etwa auch im Rheinland (NRW), wo ohnehin schon viel gefeiert wird. Allein an den Tollen Tagen an Karneval werden in Köln 30 Millionen Liter gekippt.

Diese Vorliebe ist auch Veranstalter Werner Nolden („Kölner Lichter„) nicht entgangen. Seit 36 Jahren organisiert der Leverkusener die Opladener Bierbörse. 2023 soll sie vom 11. bis zum 14. August stattfinden. Vier Tage lang können Besucher sich durch 1000 verschiedene Biersorten probieren. Der goldene Gerstensaft aus der ganzen Welt vereint in Leverkusen!

Bierbörse Leverkusen: Termine, Adresse, Öffnungszeiten

Die überregional bekannte Veranstaltung erlangte in den letzten 35 Jahren Kultstatus und die Opladener Bierbörse hat sich mittlerweile zu einem Pflichttermin für Biertrinker gemausert. Zahlreiche Gäste pilgern jedes Jahr auf das Wiesengelände entlang der Wupper, welches der ältesten und größten Bierbörse ihr einzigartiges Flair verleiht und Platz für rund 60 Bier- und Imbissstände bietet. Die Mischung aus großen Biergärten, verschiedensten Bieren und einem stimmungsvollen Bühnenprogramm lockt Rheinländer und Besucher von außerhalb auf das idyllische Areal nach Leverkusen-Opladen.

was: Opladener Bierbörse

wo: An der Schusterinsel, 51379 Leverkusen-Opladen

wann: 11. bis 14. August, 15 bis 24 Uhr

Eintritt: kostenlos

Bierbörse Leverkusen: Regeln für Teenager, Hunde und Taschen

Teenager unter 16 Jahren aufgepasst: Ihr habt nur in Begleitung eurer Eltern/Erziehungsberechtigen Zugang zur Bierbörse. Hunde müssen aus Tierschutzgründen leider zu Hause bleiben. Aus Sicherheitsgründen sind Rucksäcke, große Taschen und auch Bollerwagen auf dem Veranstaltungsgelände nicht gestattet. Zudem ist die Mitnahme von Speisen und Getränken untersagt (ausgenommen Babynahrung). Erlaubt sind weiterhin Bauchtaschen, sehr kleine Taschen sowie Wickeltaschen. An allen Eingängen zur Bierbörse wird das Sicherheitspersonal eine entsprechende Kontrolle durchführen.

Der Eintritt zur gesamten Fläche ist kostenfrei!