Rockstar Games bestätigt: GTA 6 ist in Entwicklung

Wir alle warten gespannt auf Neuigkeiten zum neuen Grand Theft Auto 6. Immerhin spielen bis heute zahlreiche Gamer weiter GTA 5 und vor allem GTA Online. Streamer haben komplette Karrieren auf dem Spiel aufgebaut, das inzwischen schon acht Jahre alt ist (ja, GTA 5 kam wirklich schon im Herbst 2013 raus). Kein Wunder also, dass die Community heiß auf ein neues GTA ist. Seit Monaten spekulieren Leaker und Spieler deshalb in unzähligen Foren darüber, ob und wann GTA 6 kommen könnte, wo es spielt, wer der Hauptcharakter ist und so weiter.

Die Entwickler hinter GTA und Red Dead Redemption, Rockstar Games, hatten sich bisher mit Informationen aber sehr zurückgehalten. Um genau zu sein, haben sie absolut gar nichts zu einem neuen Grand Theft Auto gesagt. Bis heute der lang erwartete offizielle Tweet folgte.

Da sitzt man gemütlich bei der Arbeit, denkt sich nix und scrollt mal durch die Twitter-Timeline und dann das: Rockstar twittert, dass die Arbeit am nächsten Teil der Serie, also GTA 6, bereits in vollem Gange sei. Ja, richtig gehört, GTA 6 ist bestätigt!

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022