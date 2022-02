GTA 6 soll Fans begeistern

GTA 5 ist geil, aber auch schon ziemlich alt. Deshalb warten wir alle gespannt auf den nächsten Teil der Reihe, GTA 6. Nachdem wir lange nichts außer Leaks zum neuen GTA bekommen haben, wurde erst kürzlich endlich offiziell angekündigt, dass GTA 6 sich in Entwicklung befindet. Viel mehr ist leider noch nicht bekannt, weshalb wir uns über jede Information zu Rockstar Games‘ neuem Titel freuen. Zu Inhalt oder Setting haben wir euch zwar nichts Neues zu erzählen, aber dafür wurden in einer Investorenkonferenz einige sehr positive Versprechungen gemacht.

GTA 6 wird „großartig“

In besagter Konferenz hat sich Take Two Chef Strauss Zelnick zu GTA 6 geäußert. Was hat der Chef von Take Two denn mit GTA zu tun, fragt ihr euch? Ganz einfach, Take Two ist die Muttergesellschaft von Rockstar Games, die wiederum die Entwickler von GTA 6 sind. Der Chef der Muttergesellschaft dürfte durchaus auf dem Laufenden sein, wenn es um ein großes Spiel wie Grand Theft Auto 6 geht, oder? Aber was sagt Zelnick denn jetzt eigentlich?

Ich bin begeistert, dass Rockstar an der nächsten Version von Grand Theft Auto arbeitet. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es einfach großartig wird, und die Vergangenheit spricht dafür, dass der Grand Theft Auto-Katalog auch weiterhin erfolgreich sein wird.

Wie unschwer zu erkennen scheint Zelnick bereits sehr beeindruckt von GTA 6 zu sein und ist überzeugt davon, dass es „großartig“ wird. Außerdem kann er vor dem Hintergrund der Zahlen der letzten Jahre sagen, dass die GTA Serie an sich auch weiterhin gut laufen wird. In einem weiteren Zitat erklärt er Folgendes:

Man muss immer bereit sein, frisch zu sein […] Man muss immer bereit sein, den Spielern das zu bieten, was sie wollen. In dem Moment, in dem man versucht, die Vergangenheit zu schützen, wird man irrelevant.

Ihr müsst also keine Angst haben, dass GTA 6 einfach mehr vom Selben wird. Laut Zelnick muss die Serie sich weiterentwickeln, um relevant zu bleiben. Man muss stets auf dem Laufenden bleiben und seinen Fans liefern, was diese fordern. Wer sich jetzt denkt, ja klar, hat man ja bei der GTA Trilogy gemerkt, hat natürlich recht, die war ziemlicher Müll. Laut Zelnick hat sie sich aber trotzdem gut verkauft und alle Verantwortlichen seien sich zudem über die Fehler bewusst. Genau deshalb konzentrieren die Entwickler sich jetzt komplett auf Qualität. Die zukünftigen Veröffentlichungen von Rockstar Games, zu denen auch GTA 6 zählt, sollen die Erwartungen der Fans übertreffen.

GTA 6 in GTA Online?

Auch wenn man den Fokus jetzt natürlich auf das neue Spiel legt, sollen laut Zelnick die alten Titel aber weiterhin relevant bleiben. Wir wissen zwar nicht wirklich, was das bedeutet, aber vielleicht wird GTA 6 zum Beispiel in GTA Online integriert. Ich mein, denkt doch mal an Warzone. Warzone ist ein eigenständiges Spiel, aber trotzdem wird jedes Jahr das neue Call of Duty in das Battle Royale integriert. Das könnte Rockstar mit GTA definitiv auch machen. Auf jeden Fall wird Rockstar nach dem GTA Trilogy Desaster besser aufpassen, was man in Zukunft veröffentlicht.

