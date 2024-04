Tulpenfelder in NRW: 7 florale Spots, die ihr kennen müsst

„Wenn der Frühling kommt, dann schick‘ ich dir Tulpen aus Amsterdam…“, hieß es schon 1956 im Schlager-Hit von Ralf Arnie. Doch die schlichte Tulpe wächst nicht nur in den Niederlanden. Auch in Deutschland sprießen im Frühjahr Tulpen aus der Erde. Im Handel sind die meist günstigen Blumen in sechs verschiedenen Farben bereits ab Mitte Januar erhältlich. Diese stammen teilweise aus den Niederlanden. Offiziell beginnt die Blütezeit der Tulpe aber erst Ende März. Bis Mitte Mai dauert sie an.

>> Keukenhof bei Amsterdam: Das ist der größte Tulpenhof der Welt <<

Wo gibt es Tulpenfelder in NRW? Das verraten wir euch im Folgenden.

Tulpenhof Francken in Grevenbroich

Die Region am Niederrhein liegt geografisch an der Grenze zur Tulpen-Hochburg Holland. Somit ist es nicht überraschend, dass auch sie ein Mekka für Tulpen-Fans ist. Auf dem Tulpenhof Francken in Grevenbroich werden 50 Hektar Land von fünf Bauern bewirtschaftet.

Adresse: Talstraße, 41516 Grevenbroich

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-17 Uhr, So 12-17 Uhr

Gertrudenhof in Hürth

Hier gibt es neben unzähligen Aktivitäten für Kinder auch für Erwachsene einiges zu sehen: etwa das 20.000 Quadratmeter große Tulpenfeld. Im Floristik-Shop des Gertrudenhofs könnt ihr die frühlingshaften Blumen für Zuhause mitnehmen. Womit der Erlebnisbauernhof in Hürth bei Köln sonst noch lockt, erfahrt ihr hier.

Adresse: Lortzingstraße 160, 50354 Hürth

Öffnungszeiten: mo-fr 9.30-18.30 Uhr, sa 8-19 Uhr, so 11-16 Uhr

Tulpenfeld in Stotzheim bei Köln

Wenn ihr vom Gertrudenhof nach Köln fahrt, kommt ihr vermutlich an dem kleinen Örtchen Stotzheim vorbei. Das beschauliche Städtchen mit 1812 Einwohnern liegt zwischen Hürth und Köln-Junkersdorf. Auch hier liegt ein üppiges Tulpenfeld. Der Blumenverkaufsstand befindet sich an der Berrenrather Straße.

Adresse: Berrenrather Straße, 50354 Stotzheim

Öffnungszeiten: unbekannt

Spargelhof Roelen in Jüchen

Mitten im Rhein-Kreis Neuss befindet sich der Spargelhof Roelen. Wie der Hofladen auf Facebook mitteilt, beginnt die Tulpenzeit hier ab April. Ein Tulpen-Verkaufsstand befindet sich direkt an der A46 bei der Ausfahrt Jüchen. Wer zusätzlich zu einem Strauß Tulpen auch noch Spargel mitnehmen möchte, sollte den Hofladen ansteuern.

Adresse: Ulmenstraße 45, 41363 Jüchen

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-16 Uhr, So 10-13 Uhr

Degenhardt in Neuss

Einer der führenden Schnittblumenproduzenten in Deutschland ist der Betrieb Degenhardt aus Neuss. Seit über 100 Jahren kultiviert das Familienunternehmen Blumenzwiebeln. Allerdings können die Tulpenfelder nur aus der Ferne bewundert werden – oder als Teil eines Blumenstraußes. Das Unternehmen macht darauf aufmerksam, dass die Felder nicht besichtigt werden können. Tulpen können jedoch am eigenen Stand erworben werden.

Adresse: Untermühle 33, 41516 Grevenbroich

Öffnungszeiten: Di-Fr 10-12.30 Uhr, 13.30-19 Uhr, Sa 9-15 Uhr, So 10-13 Uhr

Gut Clarenhof in Frechen

Auf den Feldern des Gut Clarenhof in Frechen bei Köln könnt ihr jedes Frühjahr beobachten, wie die Narzissen und Tulpen aus den Feldern sprießen. Hier gibt es die floralen Accessoires zum Selberpflücken, im Topf zum Einpflanzen oder als Schnittblumen.

Adresse: Gut Clarenhof 5, 50226 Frechen

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-18.30 Uhr, Sa 8-18 Uhr, So 10-18 Uhr

Tulpenfelder im Forstbotanischen Garten in Köln-Rodenkirchen

An der „kölschen Riviera“ am Rhein im südlich gelegenen Stadtteil Rodenkirchen findet ihr prächtige Tulpenfelder im Forstbotanischen Garten. Allerdings gibt es die Frühlingsboten hier nicht zu kaufen. Der Forstbotanische Garten lockt mit seinem großen Tulpenfeld lediglich zum Spazieren und Staunen.

Adresse: Schillingsrotter Str. 100, 50996 Köln

Öffnungszeiten: tägl. 9-20 Uhr

