Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Hier könnt ihr am 12.5.2024 einkaufen

Online-Shopping? Muss nicht sein! Shopping vor Ort ist doch viel schöner! Sachen mal selber anfassen, aus- und anprobieren, lecker Essen gehen – und all das an einem Sonntag! Ob kleiner Markt mit Live-Musik, Stadtfest, großes Einkaufszentrum oder legendäre Meile im Rausch der Angebote und Specials, das geht auch an diesem Sonntag in mehreren NRW-Städten. Wir geben euch eine Übersicht über alle Städte, die an verkaufsoffenen Sonntagen teilnehmen.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW 2024 – alle Termine und Städte im Überblick

Verkaufsoffene Sonntage in NRW im Mai 2024

Kurz nach dem Start in den Mai macht sich NRW bereit für den Frühling – und lockt auch an diesem Sonntag zum Shoppen in zahlreiche Städte.

12. Mai 2024:

Aachen-Brand (Brander Weinfest)

Datteln (Dattelner Mai)

Duisburg-Neumühl

Düsseldorf-Benrath (Maimarkt)

Essen – „Essen Original“ in der Innenstadt / Steele mit Weinfestival

Kaarst (Maimarkt)

Köln – Stadtteil Porz (Porzer Autofrühling)

Lengerich (Holland-Markt)

Wermelskirchen (Frühjahrskirmes)

Winterberg (siehe unten)

Witten (Himmelfahrtskirmes)

Wuppertal (Barmen Live)

19. Mai 2024:

Essen – Frühlingsfest in Kettwig, „Kupferdreh Karibisch“ in Kupferdreh

Winterberg (siehe unten)

26. Mai 2024:

Bottrop (Stadtfest)

Dinslaken (Dinslaken genießen)

Essen-Kettwig (Frühlingsfest)

Essen-Kupferdreh

Grevenbroich (MaiMarkt Wevelinghoven)

Köln – Stadtteil Lindenthal (Lindenthaler Familien- und Veedelsfest)

Olpe („Olpe feiert unter den Linden“)

Rees (Stadtfest)

Winterberg (siehe unten)

Verkaufsoffene Sonntage in NRW im Juni 2024

2. Juni 2024:

Düsseldorf – in der Innenstadt im Rahmen der Messe Drupa

Gelsenkirchen

Hattingen – Innenstadt zum Altstadtfest

Langenfeld (ZNS-Autoshow)

Wetter (Oldtimertreffen)

Winterberg (siehe unten)

9. Juni 2024:

Dortmund-Hombruch (Kulturfrühling)

Essen – Werden (Wein und Kunst) und Borbeck (Borbecker Autoschau mit Classic Day)

Köln – Musikfest in Rath-Heumar

Bochum-Wattenscheid (Sommerfest)

Winterberg (siehe unten)

16. Juni 2024:

Bochum-Linden (Streetfood-Festival „Hüftgold“)

Duisburg-Alt-Homberg (Hollandmarkt)

Essen – Rüttenscheid (Kunstmeile)

Gelsenkirchen

Winterberg (siehe unten)

23. Juni 2024:

Arnsberg

Winterberg (siehe unten)

30. Juni 2024:

Gelsenkirchen (EM-Fanmeilen in Buer und in der Altstadt)

Haan („Haan á la Carte“)

Medebach

Winterberg (siehe unten)

Verkaufsoffene Sonntage in NRW im Juli 2024

7. Juli 2024:

Hagen (Hohenlimburg, Stadtfest)

Winterberg (siehe unten)

14. Juli 2024:

Xanten (Deutsch-Holländischer Stoffmarkt)

21. Juli 2024:

Winterberg (siehe unten)

28. Juli 2024:

Winterberg (siehe unten)

Verkaufsoffener Sonntags-Tipp in NRW: Winterberg

Im sauerländischen Winterberg am Rande von NRW ist beinahe jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr „verkaufsoffen“ – egal ob Bekleidung, Sportartikel, Schuhe, Spielzeug, Feinkost, Wohnaccessoires, Bücher oder Schreibwaren, in den über 40 Geschäften und Boutiquen findet ihr so ziemlich alles.

Alternative für das Sonntags-Shopping: ein Ausflug nach Holland

Ihr wollt raus aus dem Alltag und zusätzlich zum Shopping-Bummel noch etwas Urlaubsluft schnuppern? Meist reicht ein kleiner Sprung über die holländische Grenze aus, um dieses Bedürfnis zu befriedigen – hier haben die Geschäfte auch sonntags auf.

Dabei drängen sich vor allem zwei Städte immer wieder in den Vordergrund: Roermond und Venlo gehören zu den Kult-Tipps für alle, die am Sonntag einkaufen und ein paar Schnäppchen schlagen wollen. Etwas weniger populär, aber mindestens ebenso schön ist eine Tour nach Enschede: Hier haben die Geschäfte an jedem ersten und letzten Sonntag im Monat von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

