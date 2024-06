EM in Köln: Deutsche Comedians treten gegen britische an

Das ewige Duell als besondere Neuauflage in der Host City Köln zur UEFA Euro 2024: Die deutsche Komiker-Nationalmannschaft und englische Comedians treffen im Rahmen des EURO 2024 Festival Cologne am Montag, 24. Juni 2024, zu einem „Kick & Comedy Event“ in der Football Experience und im Public Viewing am Tanzbrunnen aufeinander.

>> Wochenende in Köln: Das sind die besten Veranstaltungen und Tipps <<

Nicht nur die besondere Beziehung zwischen England und Deutschland beim Thema Fußball steht auf dem Prüfstand – sondern auch die in Sachen Humor. Die Host City Köln veranstaltet daher mit der deutschen Komiker-Nationalmannschaft einen Wettbewerb zwischen deutschen und englischen Comedians. Dieser wird sowohl auf dem Rasen als auch auf der Bühne ausgetragen. Die Veranstaltung lädt Comedians und Fans ein, gemeinsam Fußball zu spielen, zu lachen und somit einen Beitrag zur Völkerverständigung zwischen Deutschen und Engländern zu leisten.

Kick & Comedy am 24. Juni im Tanzbrunnen in Köln

Anpfiff für dieses besondere Duell ist um 16 Uhr mit einem Kick & Comedy-Fußballturnier zwischen vier Teams in der Football Experience Deutz: Zwei Teams der Deutschen Komiker Nationalmannschaft und zwei Teams der „English Fans & Comedians“ tragen auf dem Rasen das erste Spiel des Tages aus.

Ab 18.30 Uhr steigt das zweite Duell auf der Bühne des Public Viewing am Tanzbrunnen: Die Deutsche Komiker-Nationalmannschaft um Kapitän Matze Knop tritt gegen englischen Comedians in der „Kick & Comedy Stand-Up-Show“ am Mikro an, mit dabei sind Charlie Baker, Christian Schulte-Loh, Henning When und Ian Ston. Musikalisch unterstützt von Kurzauftritten des kölschen Männerchores „Grüngürtelrosen“.

>> Public Viewing in Köln: Hier könnt ihr die Spiele verfolgen <<

Kick & Comedy in Köln: Diese Comedians sind im Tanzbrunnen dabei

Als weltweit erste Komiker Nationalmannschaft hat sich das deutsche Team 2022 mit dem Ziel gegründet, karitative Projekte zu unterstützen. In der Komiker-Nationalmannschaft sind unter anderem auch Luke Mockridge, Tony Bauer, Abdelkarim, Martin Klempnow und Mickie Krause vertreten.

Matze Knop: „Kapitän der Komiker-Nationalmannschaft zu sein, ist wie eine Hauptrolle in der Sesamstraße, wie ein EM-Song mit Olaf, dem Flipper. Ich bin stolz, dass ich diesen tollen Haufen an großartigen Comedians aufs Feld führen darf. Köln als Host-City und als Hauptstadt des Humors ist dafür die perfekte Austragungsstätte.“

>> Kostenlose Rheinfähre verbindet die Fanzones in Köln <<

Matze Knop und Co. verteilen Autogramme und machen Selfies

Bereits im Vorfeld des mit Humor geprägten Wettstreits präsentiert sich die deutsche Komiker-Nationalmannschaft den Fans: Am Montag, 17. Juni 2024, kommt nahezu die komplette Mannschaft zur Stippvisite in die Host City Cologne. Auf dem Roncalliplatz wird das Team um Kapitän Matze Knop, Sportdirektor Michael Hatzius „Die Echse“, Gründer und Präsident Ralf Günther und Cheftrainer Joti Stamatopoulos EURO-Atmosphäre verbreiten und über den aktuellen Leistungsstand vor dem großen Schlagabtausch eine Woche später auf Rasen und Bühne berichten. Nach der Einfahrt mit dem eigenen Team-Bus gegen 15 Uhr haben Fans für rund eine Stunde die Gelegenheit für Fotos, Autogramme und Selfies mit Matze Knop & Co.

>> Terror-Gefahr: Deswegen herrscht LKW-Verbot in Köln <<