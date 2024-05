Wochenende in Köln: Frühlingsfest, Salsa-Party, Kino – die Tipps

Was geht am Wochenende in Köln? Ob Kunstausstellung, Party oder Theater – in Köln ist immer etwas los. Wir verraten euch die besten Veranstaltungen der Woche.

Köln: Event- und Veranstaltungs-Tipps am Donnerstag, 9. Mai 2024

3. Kölner Frühlingsfest an der Rheinpromenade

Donnerstag ab 11 Uhr

Vom 9. bis zum 12. Mai erstreckt sich das 3. Kölner Frühlingsfest entlang der Rheinuferpromenade. Von der Hohenzollernbrücke bis zur Machabäerstraße reihen sich verschiedene Stände mit Kunsthandwerk, Kuriosem und Dekorativem aneinander. Daneben versorgen euch zahlreiche Essens- und Getränkestände, Weinstände und ein Biergarten mit verschiedenen Leckereien.

Gewölbe Open-Air im Odonien

Donnerstag ab 14 Uhr

Ihr habt noch nicht genug gefeiert und wollt den Tag noch durchtanzen? Dann habt ihr Glück, denn an Vatertag findet im Odonien ein Rave statt. Zwischen 14 und 22 Uhr legen im Odonien Davina, Mike Momburg, DJ Sweet6teen, Julian Bomm, Bryan Kessler und weitere DJs für euch auf. Tickets ab 16 Euro.

Köln: Event- und Veranstaltungs-Tipps am Freitag, 10. Mai 2024

Salsa-Party und Workshop bei Salsa und Bachata in Köln

Freitag ab 19 Uhr

Für Salsa-Beginner und Fortgeschrittene gibt es am Freitagabend einen anderthalbstündigen Partner-Workshop in der Tanzschule in Ehrenfeld (Venloer Str. 420, Zugang über Lessingstraße). Hier lernt ihr den Takt und das Rhythmus-Gefühl des Salsa. Anschließend findet in derselben Location noch eine Party statt. Für Workshop und Party zahlt ihr 18 Euro, nur für die Party ab 21.30 Uhr 7 Euro. Mehr Informationen hier.

Berlin Bytch Love im Studio Argento/Traumathek

Freitag um 20.30 Uhr

Ihr habt Lust auf einen szenigen Filmabend in Gesellschaft? Dann seid ihr am Freitagabend in der Traumathek goldrichtig. Hier wird der kunstvolle Film Berlin Bytch Love von den Regisseuren Heiko Aufdermauer und Johannes Girke gezeigt. Und darum geht’s:

Sommer in Berlin. Sophie (15) und Dominik (17) leben seit einem halben Jahr auf den Straßen rund um den Görlitzer Park. Sie schlafen in Hauseingängen, sammeln Flaschen – und lieben sich, so bedingungslos und absolut, wie man es als Teenager tut. Sind sie auch nur für einen Moment getrennt, so geschieht ein Unglück. Sophie ist von ihrem Vater als „vermisst“ gemeldet worden – deswegen haben sie keine Chance, an staatliche Hilfe zu kommen. Sie verkaufen Postkarten, sammeln Flaschen und „schnorren“ ein paar Cent. Sie leben inmitten und doch jenseits der Gesellschaft ein unsicheres, gefährliches, aber freies Leben. Im Oktober, Sophie ist im 4. Monat schwanger, kündigt sich der Winter an. Gleichzeitig droht ein Gerichtstermin: Dominik muss sich für mehrere Straftaten der letzten Jahre verantworten. Jahrelanger Knast droht.

Im Sommer 2018 entschlossen sich die beiden Filmemacher Heiko Aufdermauer und Johannes Girke , ein junges Liebespaar (15 und 17 Jahre), das auf den Straßen um den Berliner Görlitzer Park herum lebt, über einen längeren Zeitraum dokumentarisch zu begleiten. Das Ziel war es, einen intimen und und wertungsfreien filmischen Einblick in den Alltag von Jugendlichen zu schaffen, die fern von Sicherheit, Bildung und Geborgenheit mitten unter uns leben – und doch oft unsichtbar sind. Sie begleiteten die beiden über einen Zeitraum von zwei Jahren auf ihrem Weg von der Straße in eine eigene Wohnung in der Nähe von Eberswalde. Eine Dokumentation, puristisch montiert wie ein Spielfilm.

Der Eintritt kostet 6 Euro.

Köln: Event- und Veranstaltungs-Tipps am Samstag, 11. Mai 2024

„Blick in die Zeit: Alter und Altern“ in der Photographischen Sammlung/Stiftung Kultur

Samstag ab 14 Uhr

Über 170 photographische Werke aus mehr als 100 Jahren werden in dieser Ausstellung zu einer vielschichtigen Darstellung des Alters und des Alterns versammelt sein. Die ausgestellten Arbeiten von 18 internationalen Photographinnen und Photographen stammen nicht nur aus dem hauseigenen Bestand der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur, sondern werden erweitert durch Leihgaben aus nationalen und internationalen Museen, Galerien und Nachlässen. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren Die Ausstellungs-Halle ist noch bis zum 7. Juli immer von Donnerstag bis Dienstag zwischen 14 und 19 Uhr geöffnet. >> Toter Pharao kommt nach Köln: alle Infos zur Ramses-Ausstellung im Odysseum <<

Tanzprinzip in der Nachtigall

Samstag ab 21 Uhr Tanzen aus Prinzip? Tanzprinzip! Diese Partyreihe geht am Samstagabend wieder in der Nachtigall im Herzen von Köln-Ehrenfeld an den Start. In den Katakomben des schnuckeligen Clubs erwarten euch tanzbare Technobeats.

Köln: Event- und Veranstaltungs-Tipps am Sonntag, 12. Mai 2024

Vrühlingsfest in Niehl

Sonntag ab 12 Uhr

Das vegane Frühlingsfest, ein Highlight für Tierliebhaber und Genießer in Köln, kehrt zurück! Am 11. und 12. Mai 2024 lädt die Kantine im Niehler Hafen zu einem Wochenende voller Genuss und guter Laune ein. Neben veganen Leckereien erwarten euch Live-Musik, Getränke und Akrobatik-Shows – außerdem Schmuck, Kleidung und Deko-Artikel. Der Eintritt ist frei.

Tag des offenen Tors im Odonien

Sonntag ab 13 Uhr

Die Open-Air-Saison ist eröffnet und das möchte das Odonien zum Anlass nehmen, sich noch einmal vorzustellen. Neben Entdeckungstouren durch den Skulpturenpark mit Einblicken in die Kulturgeschichte könnt ihr das Bühnenprogramm bei erfrischenden Drinks und leckerem Fingerfood genießen. In eine andere Welt eintauchen und erleben, was das Odonien ausmacht – das erwartet euch am Sonntag beim Tag des offenen Tors. Der Eintritt ist frei.