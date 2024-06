Gewitterwarnung für NRW: Hagel, Sturmböen und Tornados drohen

In Nordrhein-Westfalen werden am Dienstag schwere Unwetter erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am Dienstagmorgen mit, dass ab dem späten Vormittag Gewitter aus westlicher Richtung aufziehen könnten, die bis in die Nacht zum Mittwoch andauern. Dabei ist mit Hagel, heftigen Sturmböen und Starkregen zu rechnen. Auch vereinzelte Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde sowie Tornados sind nicht auszuschließen.

Eine Tiefdruckzone erstreckt sich von Skandinavien und dem Nordmeer bis nach Südwesteuropa und führt warme und sehr feuchte Luft nach Nordrhein-Westfalen, erklärte der DWD. „Wir haben eine Luftmasse mit einem hohen Unwetterpotenzial“, sagte eine Meteorologin des DWD. Allerdings sei noch unklar, welche Regionen genau betroffen sein werden.

Aufgrund der Prognosen hat die Stadt Düsseldorf bereits am Montag entschieden, ihre Fan Zones zur Fußball-Europameisterschaft am Dienstag geschlossen zu halten. Mehr dazu lest ihr hier.

mit dpa