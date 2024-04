Lust auf Trinken, Tanzen, Party? Dann seid ihr hier genau richtig. Ob in Ehrenfeld im Belgischen Viertel oder in der Südstadt: Wir zeigen euch, wo diese Woche die besten Partys in Köln steigen. Hier ist garantiert für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

>> Köln: Die 10 besten Techno-Clubs für den perfekten Rave <<

Neben den üblichen Verdächtigen unter der Woche, wie der Hip-Hop-Reihe „Wednesday’s Hip Hop“ am Mittwoch (ab 23 Uhr) und der elektronischen Party „nice“ jeden Donnerstag (ab 23 Uhr) im Reineke Fuchs finden dieses Wochenende auch wieder einige Party-Highlights in Köln statt. Das Bootshaus, das gerade erneut in die Top 10 der besten Clubs der Welt gewählt wurde, feiert am Freitag gleich zwei Partys.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Partys in Köln: Das sind die Highlights am Wochenende (26. und 27. April)

Bootshaus am Freitag, 26. April 2024

Bei der Party Spinnin Session erwartet euch auf dem Mainfloor eine Mischung aus House und EDM. Headliner des Abends sind unter anderem KSHMR und Firebeatz. Tickets kosten 35 Euro. Um 23 Uhr geht’s los. Nebenan findet parallel die Drum&Bass-Party Drop That Pres. statt. In der Blackbox sowie der Dreherei werden euch A.M.C und Phantom, Lackla und viele weitere DJs aus der Drum&Bass-Szene einheizen. Diese Party steigt bereits ab 21 Uhr. Tickets bekommt ihr für 25 Euro.

Salsa-Party und Workshop bei Salsa und Bachata in Köln am Freitag, 26. April 2024

Für Salsa-Beginner und Fortgeschrittene gibt es am Freitagabend einen anderthalbstündigen Workshop in der Tanzschule in Ehrenfeld (Venloer Str. 420, Zugang über Lessingstraße). Hier lernt ihr den Takt und das Rhythmus-Gefühl des Salsa. Anschließend findet in derselben Location noch eine Party statt. Für Workshop und Party zahlt ihr 18 Euro, nur für die Party ab 21.30 Uhr 7 Euro. Mehr Informationen hier.

Pollerwiesen am Samstag, 27. April 2024

Das legendäre Techno-Festival Pollerwiesen feiert am Samstag sein großes Opening für die Saison 2024. Um 12 Uhr beginnt das Open Air im Jugendpark (Sachsenbergstraße 10) in Köln-Deutz. Bis 22 Uhr wird durchgefeiert. Headliner auf der Mainstage sind unter anderem DJ Heartstring und Somewhen sowie Lovefoxy.

Wer noch nicht genug gefeiert hat, findet im Anschluss natürlich noch die entsprechenden Aftershow-Partys im Bootshaus sowie im Gewölbe. Tickets gibt es hier auch an den Abendkassen sowie hier.