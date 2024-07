Kirmes in Düsseldorf

Rheinkirmes: Unwetter und Pannen – die größten Desaster der letzten 25 Jahre

10. Juli 2024

Die Rheinkirmes in Düsseldorf gehört zu den beliebtesten Volksfesten. In der Regel läuft hier auch alles rund, Ausnahmen gab es in der Vergangenheit aber trotzdem. Ob Stromausfall oder Unwetter: An einige dieser Zwischenfälle erinnern sich Besucher garantiert.