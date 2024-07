Rheinkirmes-Preise 2024 in der Übersicht: Fahrgeschäfte, Bier, Essen

Sie ist das Highlight des Sommers für viele Rheinländer: die Rheinkirmes in Düsseldorf-Oberkassel. Auf 165.000 Quadratmetern locken über 300 Schausteller mit Achterbahnen, Schlemmermeilen und Partyzelten auf die Rheinwiese. Am Freitag, den 12. Juli, startet die Größte Kirmes am Rhein wieder in Düsseldorf – XXL-Wilde-Maus, Bayern-Tower, Alpina-Bahn und Co. inklusive (hier lest ihr, welche Attraktionen noch dabei sind)!

Doch können wir uns einen Besuch angesichts der Inflation überhaupt noch leisten? Tonight News hat vorab bei Kirmes-Vorstand Oliver Wilmering nachgefragt, wie die Preise sich entwickeln. So viel vorweg: Einen absoluten Preisschock werden Besucher nicht erleben. Einige Preise sind sogar stabil geblieben.

Düsseldorfer Schaustellerboss: Rheinkirmes soll Volksfest bleiben

„Aufgrund der Inflation kommen auch wir hier und da nicht um eine Preiserhöhung drumherum. Allerdings halten wir die Preisanstiege zwischen 50 Cent und einem Euro“, beteuert Wilmering. Der Schausteller weiter: „Wir sind Familienunternehmen und versuchen innerhalb der Familien die Mehrkosten durch Inflation etc. abzufedern. Wir wollen ein Volksfest bleiben und da können wir nicht maßlos die Preise erhöhen.“

Der Vorstandsvorsitzende des Düsseldorfer Schaustellerverbands betreibt auf der Rheinkirmes den Weingarten am Glühtürmchen zum Oli. Tonight News nennt er seine Preise vorab: „Ein Altbier (0,25 Liter) kostet bei mir 3,50 Euro und ein Glas Wein 8 Euro.“ Die Weine beziehe Wilmering, der auf dem Weihnachtsmarkt auf der Kö übrigens auch einen Glühweinstand betreibt, von ausgewählten Winzern aus der Moselregion.

Rheinkirmes 2024: Das bekommen Düsseldorfer für einen 5-Euro-Schein

Auch Menschen, die auf Alkohol verzichten möchten, kommen in Oliver Wilmerings Rheinkirmes-Biergarten in den Weingenuss. Der Schausteller bietet auch alkoholfreien Wein für 8 Euro pro Glas an. „Der ist sehr aufwändig in der Herstellung, da der Alkohol erst später entzogen wird“, erklärt der erfahrene Schausteller.

Eine Bratwurst (120 Gramm) im Brötchen kostet mittlerweile 4,50 Euro inklusive Ketchup und Senf. Eine Portion Pommes in der Spitztüte gibt es für 3,50 Euro. Wer eine Runde mit dem Autoscooter drehen will, muss 4 Euro berappen. Wilmering: „An der Fahrt können aber zwei Personen teilnehmen.“ Kinderkarussells liegen zwischen 3 und 4 Euro pro Fahrt.

Die Preise für Fahrgeschäfte im Überblick

Look 360 grad Panoramaturm: unter 10 Euro

Viva Cuba Laufhaus: 5 Euro

Tom der Tiger Kinderachterbahn: 4 Euro

Autoscooter: 4 Euro

Mehr Preise folgen in Kürze!

Die Preise für Essen und Trinken im Überblick

Pommes: 3,50 Euro

Bratwurst im Brötchen: 4,50 Euro

Altbier (0,25 L): 3,50 Euro

Wein: 8 Euro

Mehr Preise folgen in Kürze!

