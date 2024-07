Endlich wieder Kirmes! Vom 14. bis 21. Juli ist die Rheinkirmes wieder das Highlight in Düsseldorf, an dem kaum jemand vorbeikommt. Zu den Programm-Highlights gehört natürlich auch das große Feuerwerk am letzten Kirmesfreitag, dem 19. Juli. Wer den traditionellen Pyrozauber in der ersten Reihe erleben will: Diese Anbieter laden am Freitag zur Schifffahrt auf dem Rhein – inklusive perfektem Blick auf das Spektakel.

Schiffstour „Leinen los 5.0“ – mit Marc Koster und den Strandpiraten

Zum bereits sechsten Mal chartert die Tischgemeinschaft Scholljonges ein Schiff, um das Feuerwerk auf dem Rhein zu erleben. In diesem Jahr kommt dabei die MS Stadt Vallendar zum Einsatz, das neue Flaggschiff der Reederei Gilles. Insgesamt können hier bis zu 450 Personen feiern und sich vom Feuerwerk auf der Rheinkirmes verzaubern lassen.

Musikalisch begleitet wird der Abend von erfahrener DJ-Hand: Neben Partymusik von Marc Koste übernehmen hier auch die Strandpiraten das Ruder am Pult und servieren euch Beats zum Tanzen und Wohlfühlen. Zum Preis von 135 Euro pro Ticket erhaltet ihr Bier, Wein, Softdrinks und Zugriff auf das Büfett inklusive. Karten für den Abend könnt ihr auf scholl-jonges.de bestellen.

Infos und Tickets

Boarding: 19 Uhr (bitte pünktlich vor Ort sein!)

19 Uhr (bitte pünktlich vor Ort sein!) Adresse: Ableger Rheinterrasse, Joseph-Beuys-Ufer 33, 40479 Düsseldorf, MS Stadt Vallendar

Ableger Rheinterrasse, Joseph-Beuys-Ufer 33, 40479 Düsseldorf, MS Stadt Vallendar Ankunft und Ende: ca. 1 Uhr morgens

ca. 1 Uhr morgens DJs: Marc Koste, Strandpiraten

Marc Koste, Strandpiraten Ticket: 135 Euro (Online-Vorbestellung inklusive Versand 138,20 Euro)

KD Eventyacht MS RheinPoesie

Auch die KD Eventyacht MS RheinPoesie kreuzt am 19. Juli zwischen Altstadt, Medienhafen und Oberkasseler Ufer. Vor Ort erwartet euch ein All-Inclusive-Angebot aus Buffet, Wein, Bier und Softdrinks. Für den Sound zum Spektakel sorgt ein DJ. Weitere Infos findet ihr auf k-d.com, die Fahrt ist allerdings bereits ausgebucht.

Infos und Tickets

Boarding: 19 Uhr, KD Anlegestelle Burgplatz

19 Uhr, KD Anlegestelle Burgplatz Abfahrt: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ankunft: 23.30 Uhr, Ende gegen 0.15 Uhr

23.30 Uhr, Ende gegen 0.15 Uhr Ticket: 129 Euro (inklusive Getränke und Buffet), Online-Vorbestellung hier

MS Düsseldorf

Direkt an der Düsseldorfer Rheinpromenade heißt es zur Rheinkirmes 2024 auch für die MS Düsseldorf: Leinen los und ab damit! Die Weisse Flotte lädt hier zu einem gemütlichen Abend inklusive Getränken und Snacks.

In der offiziellen Beschreibung heißt es: „Im Schiffskonvoi nehmen wir Aufstellung um gegen 22.30 Uhr als krönenden Abschluss des Abends das wunderschöne Rheinfeuerwerk aus der ‚Pole Position‘ zu bewundern.“

Wer dabei sein will, hat allerdings schlechte Karten: Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 130 Gästen ist das Schiff bereits ausverkauft. Für weitere Infos schaut am besten auf w-flotte.de vorbei, Karten sind für 99 Euro (Erwachsene) bzw. 79 Euro (Kinder bis 16 Jahre) zu haben.

Infos und Tickets