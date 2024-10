Am 11.11. um 11.11 Uhr setzt der Hoppeditz, alias Tom Bauer, am Düsseldorfer Rathaus zur traditionellen Narrenschelte an und liest den Menschen vor Ort die närrischen Leviten. Das Großereignis gilt in der NRW-Landeshauptstadt als der offizielle Start in die neue Karnevalssession – am Marktplatz wird daraufhin bis in den Abend gefeiert, im Rest der Altstadt dürfte die Party noch bis tief in die Nacht andauern. Mittlerweile ist auch klar, welche Bands euch am 11.11. am Marktplatz erwarten.

Karnevalsstart am 11.11.2024 fällt auf einen Montag – das ist neu!

Einen schöneren Start in die Woche können sich Karnevalisten wohl kaum vorstellen: Der 11.11. fällt in diesem Jahr auf einen Montag! Leider heißt dies allerdings auch für einige Menschen: Die Arbeit ruft! Um alle Narren unter einen Hut zu bekommen, haben sich die Veranstalter deswegen dazu entschieden, die große Sause am Marktplatz in zwei Teile zu splitten: Morgens geht es um 10.45 Uhr los, abends wird ab 17.45 Uhr weitergefeiert – so können einige Düsseldorfer zwischendurch das Jeckenkostüm gegen den Arbeitsdress austauschen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Rede von Hoppeditz Tom Bauer: Erstmals soll diese auch live auf YouTube gestreamt werden, so dass auch alle Jecken auf der Arbeit oder daheim den weisen Worten lauschen können. Über die Social Media Kanäle sollen weitere „exklusive Einblicke“ gewährt werden.

Das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz am 11.11. in Düsseldorf

Laut dem Comitee Düsseldorfer Carneval wird die Bühne am Rathaus den ganzen Tag von 10.45 bis 20.30 Uhr bespielt. Das Programm ist zweigeteilt: Ab 10.45 Uhr übernehmen Klaus Use und Dennis Vobis die Moderation, ab 17.45 Uhr geht es dann weiter mit Stefan Kleinehr und Janine Kemmer.

Dabei dürft ihr euch am Marktplatz vor dem Rathaus auf folgende altbekannte Nasen freuen:

10.45 Uhr: Alt Schuss

11.11 Uhr: Hoppeditz Erwachen mit Rede und Gegenrede

11.40 Uhr: Rhythmussportgruppe

12 Uhr: KG Regenbogen

12.20 Uhr: Prinzengarde Rot-Weiss

12.40 Uhr: Wimmer Band

13 Uhr: Prinzengarde Blau-Weiss

13.20 Uhr: Jollies

13.40 Uhr: Heinz Hülshoff

14 Uhr: Hermes und Band

14.20 Uhr: Jeck United

14.40 Uhr: Werstener Music Company

15 Uhr: Hahnenschrei

17.45 Uhr: Pänz en de Bütt

18 Uhr: Brings

18.30 Uhr: Jollies

19 Uhr: Alt Schuss

19.30 Uhr: Swinging Funfares

20 Uhr: Hermes und Band

20.30 Uhr: Rhythmussportgruppe

Ebenfalls nicht fehlen darf die Prinzengarde der Stadt Düsseldorf (Leibgarde des Prinzen Karneval) sowie die Prinzengarde der Stadt Düsseldorf „Blau-Weiss“ (Leibgarde der Prinzessin Venetia).

Abends gehen die Jecken dann nochmal zur Musik der Swinging Funfares und Pänz en de Bütt steil. Und es gibt noch ein ganz besonderes Highlight: die Kölner Band Brings tritt ab 18 Uhr auf die Bühne, um den Karneval in Düsseldorf zu begrüßen – ein ganz besonderes Zeichen an den Kölner Karneval zum 200-jährigen Jubiläum in Düsseldorf.

Der Eintritt ist weiterhin frei, frühzeitiges Erscheinen vor allem am Morgen empfehlenswert.

KG Regenbogen feiert den Start der Session am 11.11.

Nach dem Sessionsstart auf dem Marktplatz geht die Party am Abend auch im Stammlokal der KG Regenbogen weiter: Das „Nähkörbchen“ gilt als Hochburg des Düsseldorfer Karnevals. Freut euch auf ein buntes Programm bei freiem Eintritt! Mit dabei sind unter anderem die Fantastic Company, Hermes & Band, Alt Schuss und Heinz Hülshoff.

11.11. in Düsseldorf: In diesen Kneipen und an diesen Orten wird gefeiert

Die Düsseldorfer Bürgerwehr startet ab 11.11 Uhr bei der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ in die Session, um 12 Uhr öffnet das Feldlager der Prinzengarde Blau-Weiss am Weinhaus „En de Canon“ seine Pforten. Bereits ab 10 Uhr machen sich die Jecken im Naseband’s startklar, Ab ca. 12 Uhr ist die Große KG hier unterwegs. Ebenfalls um 12.11 Uhr beginnt das Biwak der Rheinischen Garde Blau-Weiss bei der Gaststätte „Zum goldenen Einhorn“.

Beste Schunkelstimmung ist auch in Kult-Kneipen wie dem Uerige und dem Füchschen vorprogrammiert. Am späten Nachmittag und Abend wird munter in den Düsseldorfer Kneipen, Bars und Clubs weitergefeiert.

Ein weiterer Ort, den man im Karnevalstreiben nicht vergessen sollte: Die Freitreppe am Burgplatz, mit Blick auf den Rhein und dem großen Riesenrad im Rücken. Hier versammeln sich immer wieder unzählige kostümierte Jecken.