Joop! Jeans feiert Comeback der Damenkollektion in Düsseldorf

1978 präsentierte Wolfgang Joop seine erste Kollektion in New York. Was folgte war eine erfolgreiche Fashion-Ära über die 80er und 90er Jahre. Nachdem es ruhiger um die Marke Joop! wurde, meldet sie sich jetzt mit einer neuen Damen-Jeans-Kollektion zurück und zelebriert das Fashion-Comeback in Düsseldorf (NRW).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von JOOP! (@joop)

Joop! Jeans Women feiert Comeback in Düsseldorf

Am 28. Juli feiert Joop! um 19.30 Uhr eine große Sommerparty im Paradise Now, einem angesagten Club-Restaurant von Szene-Gastronom Walid El Sheikh im Medienhafen. Dort soll die neue Ära von „Joop! Jeans Women“ eingeläutet und gebührend zelebriert werden. „Zur bereits erfolgreichen Männerlinie bringt Joop! nun wieder Joop! Jeans Women als eigenständige Kollektion auf den Markt“, heißt es in einer Einladung des Unternehmens.

>> Outlet Center Roermond: Das ist das Paradies für Shopping-Freunde aus NRW <<

Allerdings gilt der Einlass nur für geladene Gäste. Und die setzen sich aus insgesamt 250 Persönlichkeiten aus der Fashion-Industrie, Influencern und anderen VIPs zusammen. Darunter ist auch GNTM-Gewinnerin Lea aus Düsseldorf, die die neuesten Styles der Kollektion auf einem Laufsteg präsentieren wird.

Das erwartet euch bei der Joop! Jeans Women – auch preislich

Bei der neuen Kollektion „Joop! Jeans Women“ soll es sich um ein Statement an Frauen ab 25 Jahren aufwärts, mit einem Faible für authentische, informelle Looks handeln. Freche Prints, Logomania, Sexiness und überraschende Details atmen den ikonischen „Joop! Jeans“-Spirit, welcher sich – wie ein roter Faden – durch die komplette Kollektion zieht, heißt es in einer Pressemeldung. Die Preisspanne der neuen Kollektion reiche für Denim von 119 bis 199 Euro, für Shirts von 39 bis 99 Euro und für Outerwear von 199 bis 399 Euro.

>> Mehr Events in Düsseldorf <<