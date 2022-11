Ann-Kathrin Götze mit erster Kollektion bei Peek & Cloppenburg Düsseldorf

Ann-Kathrin Götze präsentierte am 9. November ihre erste eigene Kollektion bei Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf Viele Gäste zeigten sich im Stadtpalais Prinz-Georg sichtlich begeistert. Peek & Cloppenburg Düsseldorf Die streng limitierte Kollektion aus 14 exklusiven Teilen ist ab sofort im Online Shop und in ausgewählten Verkaufshäusern von Peek & Cloppenburg Düsseldorf erhältlich. Peek & Cloppenburg Düsseldorf Wir zeigen euch weitere Foto-Highlights vom Abend. Peek & Cloppenburg Düsseldorf Pasta durfte natürlich nicht fehlen, schließlich bezeichnet sich Ann-Kathrin Götze selbst als Pasta-Lover. Peek & Cloppenburg Düsseldorf DJane Maddi Bu sorgte für den Sound des Abends. Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf Diesen Mantel gibt es schon bald im Handel zu erwerben. Kostenpunkt: 269,99 Euro. Foto: Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf Peek & Cloppenburg Düsseldorf

Feierliche Enthüllung der ersten eigenen Kollektion bei Peek & Cloppenburg Düsseldorf: Ann-Kathrin Götze hat die letzten Monate immer wieder an den letzten Farben und Schnitten gefeilt, um eine möglichst zeitlose Sammlung unterschiedlicher Teile zu gestalten. Das Ziel: Hosen, Pullover und Mäntel, die man auch in den nächsten Wintern immer wieder gerne aus dem Schrank holt und die langfristig begeistern.

In der schönen Altbau-Location im Stadtpalais Prinz-Georg wurde die Kollektion von Ann-Kathrin feierlich enthüllt und der Launch gemeinsam mit ihren Gästen gefeiert. Darunter waren unter anderem die Content Creatorinnen Carmen Kroll alias Carmushka und Lisa Hahnbück – sowie DJane Maddi Bu, die für den richtigen Sound gesorgt hat. Für Pasta-Lover Ann-Kathrin durfte als Dinner natürlich eine Pasta-Station nicht fehlen und auch die Präsentation der Kollektion beeindruckte die Gäste.

Eine neue Welt für Ann-Kathrin Götze

Das Model aus Düsseldorf inspiriert seit vielen Jahren auch als Fashion Influencerin ihre Follower auf Instagram, Tiktok und Youtube mit coolen Styles und ihrem Blick für Ästhetik. Darüber hinaus dürfen auch private Einblicke aus ihrem Alltag mit Ehemann Mario und ihrem kleinen Sohn Rome nicht fehlen. Letztere haben erst kürzlich selbst ein mutiges Fashion-Statement über Instagram abgegeben – beide knuffig verkleidet als Super Mario.

„Ich habe mich riesig gefreut, die Chance zu haben, eine eigene Kollektion zu entwickeln!“, erzählt Ann-Kathrin begeistert über die neue Erfahrung. „Ich bin oft auf den Fashion Weeks, bekomme Kollektionen präsentiert und trage sie danach. Aber selbst von Anfang an beim kreativen Prozess dabei zu sein und meine eigenen Gedanken mit einfließen zu lassen, war neu für mich.“

In den Looks der Kollektion spiegelt sich Ann-Kathrins ganz persönlicher Stil wider. Denn die minimalistischen Pieces erfüllen all ihre Ansprüche als Mutter und zugleich Unternehmerin – sie sind bequem und hochwertig, simpel, aber modern. Die Exklusivkollektion besteht aus 14 Teilen in unterschiedlichen Colorways. Dabei ist die Kollektion sehr vielfältig, da sie sowohl tagsüber als auch abends lässig gestylt werden kann. Mit dem Mix aus casual und chic stellt Ann-Kathrins Kollektion die perfekte Capsule Wardrobe dar. Die Farbpalette aus Naturtönen reicht von Vanilla & Toffee über Sky Blue bis zu den dunkleren Tönen Mid Grey & Chocolate.

Highlight der Kollektion: ein Mantel für 269 Euro

Key Piece der Kollektion ist der lange, weiche Mantel aus feiner italienischer Wolle in Toffee für €269,99. Der Mantel ist mit allen Teilen der Kollektion gut kombinierbar und darüber hinaus ein Must-Have für jeden Kleiderschrank. Auch für Ann-Kathrin ist der Mantel ein Highlight: „Meine Kollektion machen besonders die hochwertigen Teile aus. Langlebige Teile, auf die man sich jede Saison wieder freut, wenn man sie aus dem Kleiderschrank holt.“

Für die Kampagnenmotive stand Ann-Kathrin selbst als Model vor der Kamera von Daniel Graf. Fotografiert in einem Düsseldorfer Loft, unterstreicht die simple und minimalistische Stimmung die Kollektionsaussage.

Die Kollektion ist exklusiv und streng limitiert ab dem 9.11.2022, 20 Uhr im Onlineshop und ab 10.11. in ausgewählten Verkaufshäusern der Peek&Cloppenburg KG, Düsseldorf erhältlich.