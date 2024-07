Düsseldorf: Neuer Markt bringt Design, Food und Musik in den Hofgarten

Der Sommer in Düsseldorf wird am Samstag, dem 27. Juli 2024, besonders bunt und kreativ: „The Market“, eine Idee des Düsseldorfer Magazins „The Dorf„, verwandelt den Hofgarten in ein Open-Air-Paradies für Design, Food und Kultur. Unter dem Motto „A Day in the Park“ erwartet die Besucher von 11 bis 19 Uhr ein vielfältiges Programm mit über 20 Ständen entlang der Jägerhofallee, Live-Musik, leckerem Essen und viel Platz zum Entspannen. Der Eintritt ist frei.

Japanisches Flair trifft Düsseldorfer Kreativität

Dieses Mal liegt ein besonderer Fokus auf japanischer Design- und Esskultur. Besucher können sich auf Kreationen von Designer wie Hiroyuki Murase (Suzusan), Mittsu., Beru Inou (Atelier „Drei“), Jimu Kobayashi, Takumi Ogata, Amesankoh und Yoshi Nama Gin freuen. Die japanische Esskultur wird von Takumi präsentiert.

Neben den japanischen Highlights erwartet die Gäste auch vieles an Schmuck, Mode, Accessoires, Wohndesign, Feinkost und vieles mehr. Mit dabei sind unter anderem Atelier Hinter Indien, Marisa Oeker, Monolar, Orion Qubo, related by objects, Gourmie Goods, FLØR, Kiyo, rikiki, studio rosa, The Clay Company, Two Brothers Vintage und Wax Made Design.

Lese-Tipp: Tanzen unter freiem Himmel: Das sind die sieben besten Open-Air-Partys in Düsseldorf

Kulinarik und musikalisches Programm

Für das leibliche Wohl sorgen Bulle Burger, Hala Empanada und Mila The Vegan mit veganer japanischer Street Kitchen und Matcha-Spezialitäten. Kaffeeliebhaber kommen beim Stand von Weird Space auf ihre Kosten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von THE DORF (@thedorf_de)

Musikalisch wird der Tag durch verschiedene DJs am Ping am Theatermuseum und Live-Musik auf der Bühne am Hofgarten-Pavillon in Kooperation mit der Jazz-Schmiede gestaltet. Auf der Bühne spielen das Matteo Raggi Quintett (Swing-Jazz) und La Maga (Latin American Folklore).

Weiterlesen: Die 7 besten Sommerfestivals in Düsseldorf, die ihr 2024 nicht verpassen dürft

Sommerfest am Schillings und Kinderprogramm

Das benachbarte Restaurant Schillings am Schauspielhaus lädt ab 12 Uhr zum Sommerfest auf der großen Hofgarten-Terrasse ein. Für Kinder gibt es bis 19 Uhr Spielattraktionen im Vorgarten des Düsseldorfer Schauspielhauses.

Besucher sind herzlich eingeladen, Picknickdecken sowie wiederauffüllbare Kaffeebecher und Flaschen mitzubringen. Alle Stände sind überdacht, so dass auch kurze Regenschauer die Veranstaltung nicht stören sollten.

Auch an diesem Wochenende laden Flohmärkte in die verschiedenen Stadtteile Düsseldorfs: Einen Überblick der Trödelmarkt-Termine gibt es hier.