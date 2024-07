"Düsseldorf Festival" 2024: Programm, Tickets und Highlights

Das „Düsseldorf Festival“ startet 2024 wieder voll durch: An 19 Tagen im September können Besucher die aktuelle Tanz-, Theater-, neue Zirkus-, und Musikszene erleben. Was ist von der 34. Ausgabe zu erwarten? Wann findet das Event statt? Alles, was ihr wissen müsst, lest ihr hier.

Was ist das „Düsseldorf Festival“?

Das Düsseldorf Festival, früher unter „Altstadtherbst Kulturfestival“ bekannt, präsentiert seit 34 Jahren ein internationales Programm für Theater, Musik, neuen Zirkus und Tanz. Dazu wird seither ein großes, weißes Theaterzelt mitten auf dem Burgplatz der Altstadt aufgebaut, welches das Herz des Festivals bildet. Je nach Veranstaltung verwandelt sich das Bühnenbild auch gerne in eigene Kunstinstallationen. 900 Besucher finden in dem Zelt Platz.

Hinzu kommen modernes Tanztheater sowie Musiktheaterproduktionen und weitere musikalische Erlebnisse. Das Festival möchte nach eigenen Angaben ein Spielplatz der Möglichkeiten und ein Ort der Inspiration sein – sowohl für die auftretenden Künstler als auch für das Publikum.

Wann findet das „Düsseldorf Festival“ 2024 statt?

Das Kulturevent findet üblicherweise im September statt. Das 19-tägige Festival startet dieses Jahr am 11. September und endet am 30. September.

Die Veranstaltungen im Theaterzelt beginnen meist gegen 19 Uhr.

Wie viele Besucher kommen zum „Düsseldorf Festival“?

Das Festival zieht jährlich zwischen 20.000 und 25.000 Besucher an. 2023 besuchten rund 20.000 Menschen das „Düsseldorf Festival“, welches erstmals wieder das Niveau der Jahre vor Corona erreichte.

Wo findet das „Düsseldorf Festival“ statt?

Das „Düsseldorf Festival“ findet im Theaterzelt am Burgplatz in der Altstadt statt. Einige Veranstaltungen spielen sich auch außerhalb ab, so beispielsweise in der Johanneskirche oder Messe Düsseldorf.

Die Programm-Highlights des „Düsseldorf Festival“ 2024

Theaterzelt:

Frida (11. und 12. September): Die Eva Duda Dance Company aus Budapest zeigt eine Deutschlandpremiere über die mexikanische Malerin Frida Kahlo.

Die Eva Duda Dance Company aus Budapest zeigt eine Deutschlandpremiere über die mexikanische Malerin Frida Kahlo. From England with Love (17. und 18. September): Hofesh Shechter präsentiert mit seiner Nachwuchskompanie Shechter II eine neue Show über das Land nach dem Brexit.

Hofesh Shechter präsentiert mit seiner Nachwuchskompanie Shechter II eine neue Show über das Land nach dem Brexit. The Mirror (19. bis 21. September): Die australische Kompanie Gravity & other Myths zeigt atemberaubende Akrobatik und Menschentürme in einer neuen Produktion.

Johanneskirche:

Bachs Markus-Passion (27. September): Elina Albach und ihr Ensemble Continuum interpretieren Bachs Werk mit zeitgenössischen Elementen und Texten von Jürg Halter.

Weitere Highlights:

Silent Disco Walking Tours (11. bis 28. September): Mit Guru Dudu aus Melbourne, Kopfhörern und viele anderen tanzend durch die Altstadt ziehen.

Mit Guru Dudu aus Melbourne, Kopfhörern und viele anderen tanzend durch die Altstadt ziehen. Urbanatix: Essence (27. bis 29. September): Die Kulturshow mit Biking, Tanz, Parkour, Artistik und mehr.

Die Kulturshow mit Biking, Tanz, Parkour, Artistik und mehr. Nubyian Twist (30. September): Die Londoner Band fusioniert Big-Band-Sound mit Jazz, Dub, Soul und Reggae.

Die Londoner Band fusioniert Big-Band-Sound mit Jazz, Dub, Soul und Reggae. Klangforum Wien (15. September): Das österreichische Ensemble für Neue Musik gibt sein Debüt beim Festival.

Das komplette Programm findet ihr hier.

Wie teuer sind die Tickets für die Vorstellungen?

Zu jeder Vorstellung wird ein separates Ticket benötigt. Diese gibt es entweder online oder vor Ort an der Abendkasse zu kaufen.

Die Preise variieren dabei – unterschieden wird dabei in Platzgruppen 1 bis 5. Die Frühbucher-Karten (erhältlich bis 21. Mai) gingen bei 18 Euro los, seit dem 22. Juni sind Karten ab 30 Euro zu haben.

