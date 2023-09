Über 20.000 Besucher beim Düsseldorf Festival 2023 – Veranstalter „einfach nur glücklich“

Das Düsseldorf Festival 2023 zählt nach drei Wochen ausgelassener Festivalstimmung seine letzten Tage. Insgesamt rund 20.000 Besucher haben sich die Shows, präsentiert im weißen Theaterzelt auf dem Burgplatz, angesehen – mehr als jede zweite Vorstellung war komplett ausverkauft. Damit kann das Düsseldorf Festival auf die erfolgreichste Ausgabe seit 2019 zurückblicken.

Düsseldorf-Festival-Veranstalter: „Wir sind einfach nur glücklich“

Festivalleiterin Christiane Oxenfort zeigt sich zufrieden: „Wir sind einfach nur glücklich, dass das Düsseldorf Festival wieder so erfolgreich ist wie vor Corona und wir unserem Publikum diese großartigen Produktionen aus aller Welt zeigen konnten. Und wir freuen uns mit unseren Künstlern, dass ihre Programme und Produktionen so gut angekommen sind und von den Zuschauerinnen so wertgeschätzt wurden.“

Andreas Dahmen, Düsseldorf-Festival-Intendant, mag noch kaum an ein Ende für dieses Jahr denken: „Wir werden natürlich am Ende immer ein bisschen wehmütig, wenn absehbar wird, dass wir unser Theaterzelt wieder abbauen müssen – immerhin temporär die drittgrößte Spielstätte in Düsseldorf – und unsere kleine Familie auf Zeit sich wieder auflöst.“ Mehr als 100 Mitarbeiter wirken an dem Festival, das es seit bereits 33 Jahren gibt, mit.

Düsseldorf Festival läuft bis 25. September 2023

Aber: Noch ist das Düsseldorf Festival nicht vorbei. Für die Cirque Nouveau Shows von „Les 7 doigts“ (22. und 23. September) sind noch Tickets verfügbar. Zu den weiteren Programmhighlights gehören unter anderem das Konzert der walisischen Harfenistin Cerys Hafana auf dem Skydeck des Sign-Gebäudes im Medienhafen (22. September) und die „Neil Young Collage“ von Jens Thomas (22. September).

Für das Abschlusskonzert der ukrainischen Band DakhaBrakha am 25. September gibt es nur noch einzelne Restkarten.

Termin für Düsseldorf Festival 2024 steht fest

Es heißt, in jedem Ende liegt ein neuer Anfang. In diesem Sinne wurde auch schon der neue Termin für das Düsseldorf Festival 2024 bekannt gegeben. Das Theaterzelt wird vom 11. bis 30. September 2024 wieder auf dem Burgplatz aufgeschlagen.

