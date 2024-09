Ihr seid wieder am Träumen und mitten in der Urlaubsplanung für 2025? Dann solltet ihr unbedingt über die Brückentage zwischen den Feiertagen in NRW Bescheid wissen.

Geschickt gesetzt, könnt ihr mit wenigen Tagen euren Urlaub deutlich ausweiten. Wir zeigen, auf welche Termine ihr dabei besonders achten solltet. Zudem listen wir Schulferien und weitere Feiertage auf und beantworten die wichtigsten Fragen aus Arbeitnehmersicht.

Generell rücken 2025 viele Feiertage und Ferien bis zu einem Monat nach hinten – das solltet ihr bereits jetzt unbedingt in der Reiseplanung berücksichtigen!

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: 2025 startet mit Neujahr an einem Mittwoch – viele Arbeitnehmer dürften ihre Woche also erst am Donnerstag (2. Januar 2025) starten, oder sie nehmen sich gleich noch die ganze erste Woche frei. Wer hat, der hat!

Die schlechte Nachricht gleich danach: In Sachen Brückentage präsentiert sich auch 2025 als eher bescheidenes Jahr. Lediglich drei Tage fallen sofort ins Auge: Der Tag der Arbeit am 1. Mai 2025 fällt in diesem Jahr auf einen Donnerstag – damit lässt sich mit dem folgenden Freitag schnell ein langes Wochenende abfeiern. Ebenso gut gelegen sind Christi Himmelfahrt und Fronleichnam, beide ebenfalls an einem Donnerstag (29. Mai 2025 und 19. Juni 2025). Langes Wochenende voraus!

Schade: Allerheiligen wird zwar in NRW als Feiertag zelebriert, fällt 2025 aber ausgerechnet auf einen Samstag – und ist damit für viele Arbeitnehmer ein verlorener Feiertag.

Bundeseinheitliche Feiertage 2025

An diesen Tagen gibt es nichts zu rütteln: Das sind die deutschlandweiten gesetzlichen Feiertage:

Neujahr: Mittwoch, der 1. Januar 2025

Mittwoch, der 1. Januar 2025 Tag der Arbeit: Donnerstag, der 1. Mai 2025

Donnerstag, der 1. Mai 2025 Christi Himmelfahrt: Donnerstag, der 29. Mai 2025

Donnerstag, der 29. Mai 2025 Tag der Deutschen Einheit: Freitag, der 3. Oktober 2025

Feiertage Ostern 2025

Karfreitag: Freitag, der 18. April 2025

Freitag, der 18. April 2025 Ostersonntag: Sonntag, der 20. April 2024

Sonntag, der 20. April 2024 Ostermontag: Montag, der 21. April 2024

Feiertage Pfingsten 2025

Pfingstsonntag: Sonntag, der 8. Juni 2025

Sonntag, der 8. Juni 2025 Pfingstmontag: Montag, der 9. Juni 2025

Feiertage Weihnachten 2025

1. Weihnachtstag: Donnerstag, der 25. Dezember 2025

Donnerstag, der 25. Dezember 2025 2. Weihnachtstag: Freitag, der 26. Dezember 2025

Feiertage in NRW 2025

Diese Tage gelten nur in einigen Bundesländern, darunter auch in NRW:

Fronleichnam: Donnerstag, 19. Juni 2025

Donnerstag, 19. Juni 2025 Allerheiligen: Samstag, 1. November 2025

Schulferien 2025 in NRW

Diese Termine sollten Familien mit Kindern besonders im Auge behalten:

Weihnachtsferien 2024/2025: Montag, 23. Dezember 2024, bis Montag, 6. Januar 2025

Montag, 23. Dezember 2024, bis Montag, 6. Januar 2025 Osterferien 2025: Montag, 14. April, bis Samstag, 26. April 2025

Montag, 14. April, bis Samstag, 26. April 2025 Pfingstferien 2025: Dienstag, 10. Mai 2025

Dienstag, 10. Mai 2025 Sommerferien 2025: Montag, 14. Juli, bis Dienstag, 26. August 2025

Montag, 14. Juli, bis Dienstag, 26. August 2025 Herbstferien 2026: Montag, 13. Oktober, bis Samstag, 25. Oktober 2025

Montag, 13. Oktober, bis Samstag, 25. Oktober 2025 Weihnachtsferien 2025/2026: Montag, 22. Dezember 2025, bis Dienstag, 6. Januar 2026

Die jüdischen Feiertage 2025

Pessach: Sonntag, 13. April, bis Sonntag, 20. April 2025

Sonntag, 13. April, bis Sonntag, 20. April 2025 Rosch ha-Schana: Dienstag, 23. September und Mittwoch, 24. September 2025

Dienstag, 23. September und Mittwoch, 24. September 2025 Jom Kippur: Donnerstag, 2. Oktober 2025

Donnerstag, 2. Oktober 2025 Chanukka: Montag, 15. Dezember 2025, bis Montag, 22. Dezember 2025

Die muslimischen Feiertage 2025

Ramadan: Abend des Freitag, 28. Februar 2025, bis Sonntag, 30. März 2025

Abend des Freitag, 28. Februar 2025, bis Sonntag, 30. März 2025 Zuckerfest: Abends des Sonntag, 30. März 2025, bis Montag, 31. März 2025

Abends des Sonntag, 30. März 2025, bis Montag, 31. März 2025 Opferfest: Abend des Donnerstag, 5. Juni 2025, bis Montag, 9. Juni 2025

Abend des Donnerstag, 5. Juni 2025, bis Montag, 9. Juni 2025 Islamisches Neujahr: Abend des Mittwoch, 25. Juni 2025, bis Donnerstag, 26. Juni 2025

Neujahr 2025 in NRW: Mit Brückentagen ins neue Jahr

Im Gegensatz zu den Vorjahren endlich wieder ein guter Start ins Jahr: 2025 startet mit einem freien Tag am Mittwoch, dem 1. Januar 2025. Die perfekte Gelegenheit also, um sich von der Silvester-Feier zu erholen – oder mit nur zwei Urlaubstagen (Montag, Dienstag oder Donnerstag und Freitag) bereits eine halbe Woche auszuspannen.

Die passenden Urlaubstipps für das neue Jahr findet ihr hier:

Brückentage im April 2025 in NRW: Ostern

Nachdem Ostern 2024 so früh wie schon lange nicht mehr stattgefunden hat, findet das Fest in diesem Jahr wieder deutlich später statt: Vom 18. bis zum 21. April laufen die Feiertage von Karfreitag bis zum Ostermontag. Nimmt man bereits von Montag bis Donnerstag vor Ostern vier Urlaubstage, sind zehn freie Tage möglich. Dann geht es erst am Dienstag, den 22. April, zurück an die Arbeit.

Tag der Arbeit, Pfingsten und Fronleichnam 2025 in NRW

Im Mai und Juni reihen sich die Feiertage wie gewohnt dicht an dicht aneinander und bieten die perfekte Bühne für einen verfrühten Sommerurlaub – sofern man nicht durch die Schulpflicht seiner Kids gebunden wird. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit zumindest die Pfingstferien mitzunehmen.

Der Tag der Arbeit am 1. Mai 2025 fällt diesmal perfekt auf einen Donnerstag. Mit nur einem Brückentag verlängert ihr das erste Wochenende Anfang Mai auf insgesamt vier Tage.

Am Donnerstag, dem 29. Mai 2025 geht es dann weiter mit Christi Himmelfahrt. Der bundesweite Feiertag lockt viele Menschen zu einem langen Wochenende.

Anfang Juni folgt Pfingsten: Montag, der 9. Juni ist frei, am 10. Juni zusätzlich auch schulfrei. Wer Christi Himmelfahrt und Pfingsten kombiniert, erhält für sechs Urlaubstage insgesamt 12 freie Tage (sofern ihr samstags nicht arbeiten müsst).

Zuckerhäubchen on top: In NRW wird zusätzlich am Donnerstag, dem 19. Juni 2025, Fronleichnam zelebriert. Da ist, ähnlich wie bei Christi Himmelfahrt, ein langes Wochenende mit vier freien Tagen möglich, wenn ihr den Freitag frei bekommt.

Brückentage im Oktober 2025 in NRW: Tag der deutschen Einheit

Der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober fällt 2025 auf einen Freitag. So ist das lange Wochenende zwar gesichert – in Sachen Brückentage lässt es sich hier aber nicht viel machen.

Brückentage im November 2025 in NRW: Allerheiligen

Bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen: Der 1. November 2025 fällt auf einen Samstag und fällt in Sachen Urlaubs- und Brückentagsplanung komplett aus der Rechnung heraus. Schade!

Brückentage im Dezember 2025 in NRW: Weihnachten und Jahreswechsel

Weihnachten 2025 liegt sehr arbeitnehmerfreundlich mitten in der Woche: Heiligabend 2025 wird an einem Mittwoch gefeiert, was viele Supermärkte am Montag und Dienstag davor in Schockstarre versetzen dürfte. Der erste und zweite Weihnachtstag fallen auf Donnerstag und Freitag. So sind mit nur drei Urlaubstagen neun Tage Füße hochlegen, Schlemmen und Geschenke auspacken möglich.

Neujahr fällt am 1. Januar 2026 auf einen Donnerstag. Wenn möglich und vom Arbeitgeber akzeptiert, lassen sich hier vielleicht noch Resturlaub von 2024 oder einige Überstunden passend unterbringen.

Urlaubsplanung für Arbeitnehmer: Rechte, Pflichten, Stolpersteine

Das größte Problem für viele Arbeitnehmer bei der Urlaubsplanung ist meist die Kommunikation mit den werten Kolleginnen und Kollegen sowie dem Chef. Wer darf wann zugreifen? Bevorzugt werden meist Familien mit Kindern in der Ferienzeit, darüber hinaus sind aber alle Mitarbeiter gleichgeschaltet. Zudem gilt es als nicht besonders charmant, wenn man sich vor den Kollegen alle Brückentage gleich zum Start ins neue Jahr krallt. Hier heißt es bedächtig vorgehen und vielleicht auch mal anderen den Vorrang lassen.

Wichtig: Ist der Urlaubsantrag einmal unterschrieben und schriftlich genehmigt, darf der Arbeitgeber den Urlaub nicht mehr einseitig aufkündigen.

Angestellten stehen im Jahr mindestens 24 Werktage gesetzlicher Urlaub zu, solange sie für mindestens sechs Monate im Unternehmen tätig sind. Sogenannter „Resturlaub“ darf meist nur bis zum 31. März im nächsten Jahr genommen werden – rechtlich ist dies nur statthaft, „wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen.“

Urlaub und Krankheit: Was passiert mit den Urlaubstagen?

Wer im Urlaub krank wird und sich dies mit einem ärztlichen Attest bestätigen lässt, erhält die Urlaubstage zurück – natürlich nur für den Zeitraum der im Attest festgestellten Krankheit.