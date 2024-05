Eine neue Umfrage des Immobilienkonzerns Vonovia zeigt, dass barrierearme Wohnungen bei Mietern in Düsseldorf hoch im Kurs stehen: Fast die Hälfte (42,9 Prozent) der Befragten gaben an, dass ihnen eine barrierearme Gestaltung und ein barrierefreier Zugang bei der Suche nach einer neuen Wohnung „sehr wichtig“ sind.

Damit liegt das Interesse an barrierefreiem Wohnen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt deutlich über dem Bundesdurchschnitt (61,5 Prozent). Auffällig ist zudem, dass der Wunsch nach Barrierefreiheit mit dem Alter deutlich zunimmt: In der Altersgruppe der über 65-Jährigen finden bereits 87,7 Prozent Barrierefreiheit „sehr wichtig“, während dies bei den 18- bis 29-Jährigen nur 14,8 Prozent der Fall ist.

„Ältere Menschen wollen gerne so lange wie möglich ihre Selbstständigkeit behalten – besonders, wenn es um die eigene Wohnung geht“, erklärt Sebastian Lott, Regionalbereichsleiter bei Vonovia. „Deshalb prüfen wir bei allen Modernisierungen in unserem Bestand, welche Maßnahmen für ein barrierearmes Wohnen umgesetzt werden können.“

Weitere Ergebnisse der Umfrage:

In Düsseldorf sind barrierefreie Wohnungen besonders in den Stadtteilen Bilk, Derendorf und Oberkassel gefragt.

Mieter sind bereit, für eine barrierefreie Wohnung etwas mehr Miete zu zahlen.

Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass die Politik mehr tun sollte, um den Bau barrierefreier Wohnungen zu fördern.

Für die repräsentative Studie wurden deutschlandweit mehr als 2500 Mieter von dem Meinungsforschungsinstitut Civey befragt. Hier geht’s zu den Umfrageergebnissen.

Weitere Umfragen und Statistiken gibt es hier: