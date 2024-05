Falstaff-Umfrage: Diese 3 Top-Biergärten sind in NRW zu finden

Gute Biergärten gibt es nur in Bayern? Falsch! Eine Umfrage des Gourmet-Hefts „Falstaff“ zeigt: Auch Biergärten in anderen Bundesländern erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Deutschen. Neben Hessen und Rheinland-Pfalz konkurriert auch NRW mit der Biergarten-Hochburg Bayern. Unter den zehn beliebtesten Biergarten-Adressen sind drei in Nordrhein-Westfalen gelandet.

Das sind die beliebtesten Biergärten Deutschlands in NRW

So liegt das „Liebling“ in Mülheim an der Ruhr (Platz zwei) noch vor einem bayrischen Biergarten in München! Hier könnt ihr sowohl drinnen im Restaurant als auch draußen im idyllischen Biergarten Platz nehmen. Auf der Karte stehen Maultaschen, Schnitzel, Garnelenpfännchen und vieles mehr.

Auf Platz sieben landete das Bierparadies „Finkenkrug“ in Duisburg. Dieser Ort wurde vermutlich weniger wegen der idyllischen Biergarten-Atmoshphäre als wegen der üppigen Bierauswahl in die Top Ten gewählt. Der Finkenkrug im Duisburger Uni-Viertel verfügt deutschlandweit über die größte Auswahl an internationalen Bieren.

Und: Zwei Prozent der Befragten wählten das „Stadtwaldhaus“ in Krefeld in die Top Ten (Platz neun). Dieser Biergarten befindet sich mitten im Krefelder Stadtwald in unmittelbarer Nähe eines Weihers, auf dem Gäste Tretboot fahren können. Kinder können hier während eines Besuchs außerdem auf Spielplätzen spielen.

Am besten von allen schnitt übrigens auch kein bayerischer Biergarten ab. Auf Platz 1 landete der Biergarten „Heimatküche“ in Rotenhain in Rheinland-Pfalz.