Verwechslungsgefahr: Franchise-Kette verärgert über Eiscafé „Ra Luna“ am Rheinufer

Mit deftig überzogenen Preisen zog das Eiscafé „Ra Luna“ vor wenigen Tagen große Aufmerksamkeit auf sich. Eisbecher für über 20 Euro, Cappuccino für über 5 Euro, ein Glas Wein für 14,90 Euro. Doch das ist noch nicht alles. Es droht offensichtlich auch noch Verwechslungsgefahr.

Während im Netz der Shitstorm über das Café hereinbrach, muss sich an anderer Stelle der ehemalige Besitzer auch nach fünf Jahren noch mit dem Thema herumschlagen. Denn der neue Besitzer machte sich über einen neuen Namen nicht allzu viele Gedanken. Der Name wurde schlicht von „La Luna“ in „Ra Luna“ geändert.

Während „La Luna“ übersetzt „der Mond“ heißt, ergibt „Ra Luna“ nicht nur keinen Sinn mehr, sondern ist schlicht irreführend. Denn schlechte Bewertungen von Besuchern und Influencern gehen immer noch bei der Franchise-Kette „La Luna“ ein, die bundesweit rund 50 Filialen unterhält. Darüber hinaus sind sich die aktuellen Besitzer nicht mal zu schade, Fahnen mit der alten Aufschrift „La Luna“ vor ihrem Eiscafé aufzustellen.

Gegenüber der „Rheinischen Post“ äußerte sich nun eine Mitarbeiterin des Unternehmens, die mit Lizenznehmern zusammenarbeitet. Sie erklärte: „Die Beschwerden kommen zu uns. Das ist nicht schön und sehr schade. Aber wir können da nicht viel tun.“

Zwar könne das Unternehmen schnell aufklären, dass man mit dem Eiscafé „Ra Luna“ nichts zu tun habe und bekomme im Anschluss auch viel Verständnis entgegengebracht, ärgerlich ist die Lage dennoch. Von rechtlichen Schritten wird aber weiterhin abgesehen, da das Problem für die Kette insgesamt so schlimm nicht sei, heißt es weiter.

Nachdem man bei „Ra Luna“ aber bereits angekündigt hatte, nach dieser Saison zu schauen, ob man das Geschäft überhaupt weiterführen wolle, ist es nach den vergangenen Tagen nur schwer vorstellbar, dass das Café auch über den Sommer hinaus noch am Rheinufer zu finden sein wird.

