AStA der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Uni lädt zum Sommerkult-Festival – Line-Up, Tickets, Aftershow

Der allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf richtet im Sommer wieder sein Campusfestival Sommerkult aus. Wann es los geht, wo genau das Festival stattfindet und wie lange die Aftershowpartys gehen, verraten wir euch hier!

Sommerkult-Festival der HHU Düsseldorf: Wann findet das Festival statt?

Das Sommerkult-Festival, welches vom Kulturreferat des AStAs an der HHU organisiert wird, findet am 15. und am 16. Juni 2023 statt.

Sommerkult-Festival der HHU Düsseldorf: Wo findet das Festival statt?

Das Sommerkult-Festival findet am Parkplatz P2 an der Universitätsstraße 2 in 40225 Düsseldorf statt.

Sommerkult-Festival der HHU Düsseldorf: Das sind die Öffnungszeiten

Los geht es jeweils um 17 Uhr an der Universitätsstraße. Bis 24 Uhr darf dann getanzt und gefeiert werden.

Sommerkult-Festival der HHU Düsseldorf: Wo und wann sind die Aftershowpartys?

Nach 24 Uhr darf aber noch weitergefeiert werden. Denn ab 23 Uhr beginnen im Cube Düsseldorf die Aftershowpartys jeweils an beiden Tagen. Das Cube findet ihr in der Mertensgasse 8 in 40213 Düsseldorf. Dort könnt ihr noch bis 7 Uhr morgens die Sau raus lassen.

Sommerkult-Festival der HHU Düsseldorf: Welche Bands sind dabei?

Natürlich haben die Veranstalter wieder ein buntes Programm für euch zusammengestellt. Das ist das Line-up beim Sommerkult-Festival 2023:

Nand

The toten Crackhuren im Kofferraum

Paulinko

Zsá Zsá

Marie Montexier

Lyschko

Pablo Bozzi

Justin Tinderdate

Get Over It Collective

Sommerkult-Festival der HHU Düsseldorf: Rahmenprogramm und Moderation

Die Moderation des Festivals übernimmt Aria Viderci, Drag-Star NRW 2023. Neben der Musik wird es zudem vegane Foodtrucks sowie verschiedene Getränke für die Gäste geben.