Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit auch die Zeit für entspannte Ausflüge und Unternehmungen. Um die Mobilität der Düsseldorfer während dieser Zeit zu gewährleisten, passt die Rheinbahn ihren Fahrplan an. Ab dem 6. Juli bis zum 20. August gilt auf einigen Linien ein spezieller Ferienfahrplan, der die geringere Anzahl an Fahrgästen berücksichtigt.

Welche Linien sind betroffen?

Der Ferienfahrplan gilt für die folgenden Linien:

U70

U76

709

SB50

778

779

781

783

785

790

Was ändert sich?

Auf den betroffenen Linien fahren die Bahnen und Busse in der Regel seltener als im regulären Fahrplan. Außerdem entfallen die zusätzlichen Fahrten mit E-Bussen und die Linie 829 zwischen Düsseldorf und Meerbusch fährt während der Sommerferien gar nicht.

Wo finde ich den Ferienfahrplan?

Die geänderten Fahrpläne hängen an allen betroffenen Haltestellen aus. Die Pläne hängen an allen betroffenen Haltestellen aus und sind grün gestaltet, damit die Kunden sie auf einen Blick erkennen. Die Daten sind auch in der Fahrplanauskunft im Internet und in der App enthalten.

Antwort auf alle Fragen gibt es rund um die Uhr unter der „Schlauen Nummer“ 0800 6 50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen).

