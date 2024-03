Osterferien-Fahrplan der Rheinbahn: Darauf müssen Fahrgäste achten

In den Osterferien 2024 fahren einige Rheinbahn-Linien wieder nach einem speziellen Ferienfahrplan, der die geringere Anzahl an Fahrgästen berücksichtigt. Die Pläne hängen an allen betroffenen Haltestellen aus und sind grün gestaltet, damit die Fahrgäste sie auf einen Blick erkennen. Auf einigen Linien entfallen nur einzelne Schulfahrten. Diese sind auf den normalen Aushangfahrplänen gekennzeichnet. Alle Änderungen während der Ferien sind in der Fahrplanauskunft und in der Rheinbahn-App hinterlegt.

Rheinbahn fährt nach Ferienfahrplan: Diese Linien sind betroffen

Von Samstag, 23. März, bis Samstag, 6. April, gilt der Ferienfahrplan auf folgenden Linien:

U76

708

709

SB50

SB55

O1

724

733

737

741

742

747

748

749

751

759

760

761

771

773

774

778

779

781

783

785

789

790

792

832

Die Zusatzfahrten (E-Busse) entfallen, die Linie 829 fährt nicht.

