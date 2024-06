Zwei erfolgreiche Halloween-Partys der Rheinischen Post auf dem Rhein sind Geschichte! Jetzt folgt am 13. Juli der dritte Streich – ohne schaurige Verkleidungen, dafür auf dem brandneuen Event-Schiff MS RheinGalaxie. Die RP lädt zur ersten „Sommer Boat Party“ in Düsseldorf ein. Wir haben mit dem Party-Verantwortlichen Vassilios Katsogridakis gesprochen.

Tonight Düsseldorf: Was genau erwartet uns am 13. Juli auf der MS RheinGalaxie?

Vassili: Nach der erfolgreichen ersten Party im RheinRiff im August 2023 geht’s nun auf den Rhein! Es ist ein besonderes Event, bei dem wir die MS RheinGalaxie in eine schwimmende Party-Location verwandeln. Boarding ist ab 16 Uhr und um 18 Uhr legt das Schiff ab – dann geht’s vier Stunden lang auf „hohe See“. Während der Fahrt können unsere Gäste die beste Aussicht vom Rhein auf Düsseldorf genießen – die Altstadt, den Medienhafen und die bunten Lichter der Rheinkirmes – und das alles bei einem hoffentlich herrlichen Sonnenuntergang.

Tonight Düsseldorf: Na, da gerät man doch gleich ins Schwärmen – das klingt fantastisch! Was können die Gäste musikalisch erwarten?

Vassili: Wir haben DJ Dave Kurtis an Bord, der seit 10 Jahren bei fast jeder unserer „I Love Düsseldorf“-Partys aufgelegt hat. Er wird den altbekannten Mix spielen, den unsere Stammgäste lieben: Party-Klassiker, Mash-ups, Disco-Sound und aktuelle Chart-Hits. Was bei der Kulisse nicht fehlen darf und die Party einleiten wird, sind chillige und bekannte Sommer-Klänge. Unsere Gäste können sich auf sechs Stunden beste Party-Beats freuen. Dabei fangen wir chilliger an und geben richtig Gas, wenn das Boot loslegt.

Party-Fakten: Sommer-Party auf dem Rhein Datum: Samstag, 13. Juli 2024 Uhrzeit: 16 Uhr Einlass, 18 Uhr Ablegen vom Burgplatz, 22 Uhr Ankunft Burgplatz Tickets: ab 29 Euro im VVK (Link) Veranstalter: Rheinische Post Adresse (Ableger, Schiff): MS RheinGalaxie, Burgplatz (Altstadt), Auf der Promenade 1, 40213 Düsseldorf

Tonight Düsseldorf: Gibt es eine bestimmte Kleiderordnung?

Vassili: Natürlich, wie immer: Zieht eure bequemsten Sneaker an – denn wir wollen sechs Stunden durchtanzen! Ansonsten kleidet euch dem Wetter entsprechend, bringt sommerliche Accessoires mit – und bei starker Sonne bitte Kopfbedeckungen und Sonnencreme nicht vergessen!

Tonight Düsseldorf: Sechs Stunden ist eine lange Zeit – da werden einige Gäste bestimmt auch hungrig. Kann man auf dem Schiff etwas essen?

Vassili: An Bord haben wir eine Auswahl an Speisen, die partygerecht serviert wird. Es gibt Bratwurst, Currywurst und Burger – natürlich auch in vegan. Außerdem bieten wir Hähnchen- bzw. Gemüse-Curry oder Wraps an – zu fairen Preisen.

Tonight Düsseldorf: Bei der Halloween-Party im letzten Herbst waren die Tickets bereits neun Tage vor der Party vergriffen. Wie sieht es für den 13. Juli aus?

Vassili: Tatsächlich wird es bereits jetzt knapp – über 80 Prozent sind bereits weg, den Rest solltet ihr euch frühzeitig auf rp-events.de sichern. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass einige Gäste – trotz Tickets – nicht erscheinen. Das werden wir aber erst kurz vor 18 Uhr wissen und dann am Steg allen Wartenden Bescheid geben, wie viele noch spontan auf das Schiff dürfen. Wichtig: Auch wenn wir tagsüber feiern, ist der Einlass erst ab 18 Jahren.

Tonight Düsseldorf: Zum Abschluss: Was macht diese Veranstaltung für dich persönlich so besonders?

Vassili: Für mich ist es die Kombination aus der einzigartigen Location und der tollen Atmosphäre. Es ist etwas Besonderes, auf einem Schiff zu feiern und dabei die Skyline von Düsseldorf zu sehen. Die Verbindung von Sommer, Musik, leckeren Drinks und gut gelaunten Menschen macht dieses Event einfach einzigartig. Zu kaum einer Party passt das Motto der Party-Reihe „I Love Düsseldorf“ besser als zu dieser – mit bestem Blick auf unsere Stadt!