So viele Düsseldorfer leiden an chronischen Schmerzen

Knapp sechs Prozent der deutschen Bevölkerung leidet unter chronischen Schmerzen. Wie das Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung (BIfG) nun veröffentlicht, kommen Rücken-, Gelenk- und Kopfschmerzen dabei am häufigsten vor. In NRW leiden 5,7 Prozent der Einwohner an chronischen Schmerzen, in Düsseldorf sind es 5,9 Prozent der Bevölkerung. Bei einer Einwohnerzahl von 619.294 (Stand 2019) sind das 36.538 Düsseldorfer, die dauerhaft von chronischen Schmerzen geplagt werden.

Düsseldorf: Chronische Schmerzen mindern Lebensqualität

Die Auswirkungen von Schmerzen auf das Leben der Betroffenen können drastisch sein: Laut einer Umfrage können 18 Prozent der Patienten aufgrund ihrer Schmerzen nicht arbeiten. Darüber hinaus berichten 39 Prozent der Patienten mit chronischen Schmerzen von negativen Auswirkungen auf ihr Zusammenleben mit Familie und Freunden, einige fühlen sich sogar gesellschaftlich isoliert.

Was die Symptome verschlimmern kann, ist eine verzögerte Behandlung. Laut BIfG müssen 43 Prozent der Schmerzpatienten über ein Jahr auf ihre Diagnose warten. Die Folge: eine geminderte Lebensqualität.