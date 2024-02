Düsseldorf nimmt zu! Die Bevölkerungszahl in Düsseldorf ist erneut gestiegen – mit 655.717 Personen zum 31. Dezember 2023, was einem Zuwachs von 2.464 Personen im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Bevölkerung in Düsseldorf nimmt zu – hauptsächlich durch Zuzüge

Das Wachstum wurde hauptsächlich durch Zuzüge verursacht, wobei 43.726 Personen im Jahr 2023 nach Düsseldorf gezogen sind, was über dem Niveau der Pandemie-Jahre 2020/21 liegt. Die Zahl der Zuzüge hat sich im Vergleich zum Vorjahr, das durch einen hohen Zuzug aus der Ukraine geprägt war, um 7.012 Personen verringert.

Düsseldorf verzeichnet Geburtenrückgang im Vergleich zum Vorjahr

Im Jahr 2023 wurden 39.958 Fortzüge verzeichnet, was einem Rückgang von 532 im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Wanderungssaldo war insgesamt positiv und betrug im Jahr 2023 3.768 Personen. In Bezug auf Geburten wurden im Jahr 2023 insgesamt 5.507 geborene Düsseldorfer registriert, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 721 Geburten bedeutet. Die Zahl der Sterbefälle im Jahr 2023 betrug 6.725, was 165 Sterbefälle weniger als im Jahr 2022 entspricht. Der natürliche Saldo des Jahres 2023 war somit mit einem Minus von 1.218 Personen negativ, wie bereits im Vorjahr.

