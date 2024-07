England gegen Schweiz in Düsseldorf: Prinz William ist dabei

Hoher Besuch in der Merkur-Spiel-Arena Düsseldorf: Prinz William soll am Samstag in die NRW-Landeshauptstadt reisen, um das englische Nationalteam anzufeuern. Um 18 Uhr stehen die Briten im Viertelfinale gegen die Schweiz auf dem Rasen. Wie die „Rheinische Post“ wissen will, soll der Prince of Wales sich diesen wichtigen Sporttermin nicht entgehen lassen. Auch als England in Frankfurt gegen Dänemark antrat, war William im Stadion zugegen. Jetzt zieht es den Blaublütigen nach Düsseldorf.

Promi-Besuch im Düsseldorfer Stadion: Prinz William und Campino erwartet

Auch Wahlbrite Campino von den Toten Hosen werde im Publikum erwartet, heißt es in der „Rheinischen Post“. Der Sänger hatte vor einigen Jahren die britische Staatsbürgerschaft angenommen.

Die traurige Nachricht für Adels-Experten und William-Fans: Der Royal soll vom Flughafen abgeholt und direkt ins Stadion gefahren werden. Nach dem Spiel werde er auf dem gleichen Weg umgehend seine Heimreise antreten. Demnach wird es wohl keine Gelegenheit geben, dem beliebten Prinzen zuzujubeln.

Prinz William: Schnelle Rückkehr zu kranker Ehefrau Kate

Am 21. Juni feierte Prinz William noch seinen 42. Geburtstag. Der Prince of Wales hat ein schwieriges Lebensjahr hinter sich, das von Sorgen um seine Lieben geprägt gewesen sein dürfte. Erst wurde sein Vater und dann auch noch seine Frau Kate mit Krebs diagnostiziert. Um für seine Kinder da zu sein, zog auch er sich zeitweise von seinen royalen Pflichten zurück.

Inzwischen hat sich die Situation etwas gebessert. Der König ist wieder regelmäßig in der Öffentlichkeit zu sehen, Kate zeigte sich erstmals am vergangenen Wochenende bei der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“. In einem Social-Media-Post gab sie kurz davor rare Einblicke in ihr Leben mit Chemotherapie: „Ich mache gute Fortschritte“, schrieb sie. Aber über den Berg sei sie noch nicht.

Belastet haben dürfte William zudem der andauernde Streit mit seinem Bruder Harry (39). Die einst als unzertrennlich geltenden Geschwister sind seit einigen Jahren schwer verkracht.

mit dpa