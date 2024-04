Flughafen-Ranking 2024: Düsseldorf und Köln/Bonn im Sinkflug

Die Ergebnisse des Skytrax World Airport-Rankings 2024 sind ernüchternd für die NRW-Flughäfen. Sowohl Düsseldorf als auch Köln/Bonn müssen sich deutlich verbessern, um im internationalen Vergleich wieder wettbewerbsfähig zu werden. Die geplanten Veränderungen am Flughafen Köln/Bonn könnten ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.

So haben der Flughafen Düsseldorf und Köln/Bonn abgeschnitten

Die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn haben im Skytrax World Airport-Ranking 2024 deutlich schlechter abgeschnitten als noch im Jahr 2023. Während Düsseldorf auf Platz 31 (2023: 21) abrutschte, landete Köln/Bonn sogar nur auf Platz 89 (2023: 56). Damit verlieren die beiden wichtigsten NRW-Flughäfen deutlich an Boden im Vergleich zur internationalen Konkurrenz.

Schlechtere Noten für NRW-Flughäfen in mehreren Kategorien

Die Gründe für den Abstieg der NRW-Flughäfen im Ranking sind unklar. Die Skytrax-Umfrage, die Grundlage für das Ranking bildet, befragt Passagiere zu ihrer Zufriedenheit mit verschiedenen Flughafenleistungen, darunter Check-in, Sicherheitskontrollen, Einkaufsmöglichkeiten und Sauberkeit. In all diesen Kategorien scheinen die NRW-Flughäfen in diesem Jahr schlechter bewertet worden zu sein als noch 2023.

München bleibt bester deutscher Flughafen

Einzig der Flughafen München konnte sich unter den Top 10 der besten Flughäfen der Welt behaupten und erreichte Platz 8. Der größte deutsche Flughafen, Frankfurt, landete hingegen nur auf Platz 34 und war somit sogar schlechter als Düsseldorf.

Die ersten zehn Plätze gibt es hier im Überblick:

Platz 1: Doha Hamad, Katar

Doha Hamad, Katar Platz 2: Singapore Changi, Singapur

Singapore Changi, Singapur Platz 3: Seoul Incheon, Korea

Seoul Incheon, Korea Platz 4: Tokyo Haneda, Japan

Tokyo Haneda, Japan Platz 5: Tokyo Narita, Japan

Tokyo Narita, Japan Platz 6: Paris Charles de Gaulle, Frankreich

Paris Charles de Gaulle, Frankreich Platz 7: Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Platz 8: München, Deutschland

München, Deutschland Platz 9: Zürich, Schweiz

Zürich, Schweiz Platz 10: Istanbul, Türkei

Köln/Bonn plant Umbau und neue Airline

Trotz des Abstiegs im Ranking plant der Flughafen Köln/Bonn in diesem Jahr einige Veränderungen. So werden ab Sommer die Terminals 1 und 2 umgebaut und der Flugplan noch einmal ausgeweitet.

