Nach Club-Schließung: Diese Düsseldorfer Locations haben wieder auf

9. Dezember 2021

Party-Lockdown in Düsseldorf: Seit dem 4. Dezember sind die Clubs und Diskotheken wieder geschlossen. Doch so manche beliebte Location in der Altstadt macht jetzt wieder die Türen auf. Warum das geht, erfahrt ihr hier.