Fotos

Boston Bar am Samstag – die schönsten Fotos der Nacht

5. Dezember 2021

Die leidigen Corona-Diskussionen blieben an diesem Abend vor der Tür: In der Boston Bar wurde unter strengen Hygiene-Maßnahmen merklich entspannter in die Nacht hinein gefeiert. Unser Fotograf hat wieder einige schöne Momente für euch festgehalten.