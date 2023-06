Kirmes in Düsseldorf

165.000 Quadratmeter und 300 Schausteller – Aufbau der Rheinkirmes 2023 in vollem Gange

28. Juni 2023

In gut zwei Wochen öffnet die Größte Kirmes am Rhein ihre Pforten für Besucher. Rund 300 Schausteller reisen an, um Kirmes-Fans zehn Tage lang unbeschwerte Stunden zu bescheren. So steht es um den Aufbau.