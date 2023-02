Veilchendienstag in Düsseldorf 2023: Das sind die besten Partys am 21. Februar

Nach fünf Tagen Vollgas gehen die tollen Tage auch am Veilchendienstag noch nicht zu Ende – schließlich gilt die Karnevalssession erst als beendigt, wenn der Hoppeditz am Aschermittwoch beerdigt wird. Was euch konkret am Dienstag in Düsseldorf erwartet und welche Partys ihr nicht verpassen dürft, erfahrt ihr hier.

Veilchendienstag in Düsseldorf 2023: Närrischer Zapfenstreich

Am Veilchendienstag beginnt der „Närrische Zapfenstreich“ des Comitee Düsseldorfer Carneval. Alle Karnevalisten und Vereine treffen sich zu einem letzten Umzug durch die Altstadt und marschieren Richtung Rathaus. Dort wird auf dem Rathaus-Balkon das Düsseldorfer Prinzenpaar verabschiedet. Los geht’s um 19 Uhr, Eintritt frei. Am Abend wird der erste Hoppeditz von den Räbbelche beerdigt. Am Aschermittwoch folgen weitere Beerdigungen.

Karneval in Düsseldorf 2023: Hoppeditz wird am Aschermittwoch beerdigt

Am Aschermittwoch startet die offizielle Trauerfeier für die Düsseldorfer Kultfigur, dem Hoppeditz. Im Ibach-Saal findet die Beerdigung mit anschließender Einäscherung im Rosengarten statt. Los geht’s um 11.11 Uhr, der „Trauereintritt“ kostet euch 7 Euro. Weitere Informationen findet ihr hier.

Veilchendienstag 2023 in Düsseldorf: Die besten Partys & Events

Dienstag, 21. Februar, ab 17 Uhr: Kuhstall

Dienstag, 21. Februar, ab 19 Uhr: „Närrischer Zapfenstreich“ des Comitee Düsseldorfer Carneval

