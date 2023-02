Aschermittwoch 2023 in Düsseldorf: Hoppeditz-Beerdigung – der Karneval ist vorbei

„Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Die Schwüre von Treue sie brechen entzwei“, heißt es im altbekannten Karnevalsschlager von Jupp Schmitz. Und man braucht sich keine Hoffnung zu machen, dass es 2023 anders wird. Dann beginnt nach den tollen Tagen auch in Düsseldorfer wieder die Fastenzeit.

In der NRW-Landeshauptstadt aber wird man dem Hoppeditz noch eine letzte Ehre erweisen, wenn man ihn an verschiedenen Stellen in der Stadt zu Grabe trägt.

Aschermittwoch 2023 in Düsseldorf: Hoppeditz-Beerdigung in der Brasserie Stadthaus

So lädt die Brasserie Stadthaus am 22. Februar zu ihrem traditionellen Fischessen ein: Die Trauerfeier in der Brasserie beginnt um 19 Uhr, um 20 Uhr treten dann die Geschwister Oxenfort (Gesang, Moderation, Text) mit Heike Beckmann (Gesang, Keyboard, Musik, Text) und Gästen auf.

Danach soll der Hoppeditz in einer Urne beerdigt werden. Wer bei der Trauerfeier dabei sein möchte, der muss sich aber an einen Dresscode halten. Dieser besagt, dass das Outfit ruhig gewagt und schrill sein darf, aber schwarz sein soll!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Brasserie Stadthaus (@brasserie_stadthaus)

Teilnehmer zahlen dann für ein 4-Gänge-Menü pro Person 89 Euro. Im Menü enthalten sind unter anderem Lachstartar, Kabeljau und französischer Kuchen. Wer reservieren möchte, kann das über diese Seite machen. Wer mehr als sechs Leute anmelden möchte, der wiederum muss sich per Email unter [email protected] anmelden.

Aschermittwoch 2023 in Düsseldorf: Sub in der Altstadt öffnet die Türen

Auch das Sub in Düsseldorf öffnet am Aschermittwoch: Das „Mittwochssubbing“ steht auf dem Programm. Für vier Euro Eintritt habt ihr hier nicht mal eine Verkleidungspflicht oder einen Dresscode.

Aschermittwoch 2023 in Düsseldorf: Fischessen in der Brauerei Zum Schlüssel

Auch die Düsseldorfer Altstadtbrauerei Zum Schlüssel lädt feierlich zum Fischessen am Aschermittwoch ein. Dort beginnt das Programm bereits ab 17 Uhr, ab 19 Uhr wird hier dann ebenfalls der Hoppeditz beerdigt.

Wer beim Fischessen in der Brauerei dabei sein möchte, sollte aber einen Tisch reservieren. Das macht ihr entweder unter der Email-Adresse [email protected] oder ihr ruft bei der Brauerei direkt an unter der Nummer 0211/828 955 0.

Aschermittwoch 2023 in Düsseldorf: Bürgerhaus Reisholz lädt zur Beerdigung ein

Auch das Bürgerhaus Reisholz auf der Kappeler Straße lädt zur großen Beerdigung ein. Hier heißt es am Aschermittwoch ab 18.30 Uhr „Matjes trifft MundArt“. Dann wird zu Musik und Dönnekes op Düsseldorfer Platt von Thomas Mühlenbein der Karneval für das Jahr 2023 verabschiedet.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten kosten 18 Euro, darin enthalten ist aber auch bereits das Fischessen.