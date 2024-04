Karneval in Düsseldorf: Das ist der neue Karnevalspräsident der Stadt

Düsseldorf Helau! Nach einer spannenden Abstimmung schwingt ab sofort Lothar Hörning als neuer Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) das Narrenzepter. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung setzte er sich gegen seinen Mitbewerber Martin Meyer durch.

Hörning, ein Karnevalist mit Herzblut und Erfahrung, will in seiner einjährigen Amtszeit frischen Wind in den Düsseldorfer Karneval bringen. Seine Mission: Den Karneval als Marke weiter nach vorne bringen und für alle noch attraktiver gestalten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Facebook-Beiträge immer entsperren

Dabei kann er auf seine langjährige Erfahrung im Karneval zurückgreifen, unter anderem als Präsident der Prinzengarde Blau-Weiss. „Ich möchte nicht das Gute, sondern das Beste für den Düsseldorfer Karneval erreichen“, so Hörning.

>> Spahn-Doppelgänger aus Düsseldorf trifft das „Original“ in Berlin <<

Lothar Hörning tritt in die Narrenschuhe von Michael Laumen

Der Grund für die Wahl eines neuen Präsidenten: Vorgänger Michael Laumen musste das Amt im Juli 2023 aus gesundheitlichen Gründen niederlegen – nach stolzen sieben Jahren Amtszeit. Für mehrere Monate war der Posten nun unbesetzt. Bei der Wahl am Montag, dem 15. April 2024, konnte Hörning in geheimer Abstimmung 42 Stimmen für sich verbuchen, sein Kontrahent Martin Meyer erhielt nur 14 Stimmen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Hörnings Wahl gilt zunächst für ein Jahr, also vor allem für die Session 2024/2025, die am 11.11.2024 mit dem Hoppeditzerwachen startet. 2025 muss das Amt des Präsidenten dann turnusmäßig für drei Jahre besetzt werden. Spätestens dann wird sich zeigen, ob mit Hörning wirklich eine neue Ära im Düsseldorfer Karneval anbrechen wird.

Seine Arbeit bei der Prinzengarde Blau-Weiss hatte Hörning bereits vor etwa einer Woche abgelegt. Eine gute Entscheidung, wie sich jetzt noch einmal herausgestellt hat: die nötige Satzungsänderung, mit der der Präsident des CC auch an der Spitze eines Karnevalvereins hätte stehen dürfen, erhielt bei der Wahl am Montag nicht die nötige Dreiviertelmehrheit.

Rückblick gefällig? Das sind die schönsten Bilder vom Düsseldorfer Karneval von Altweiber bis Rosenmontag!