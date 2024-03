Jason Derulo für 18,90 Euro in Düsseldorfer Nachtresidenz

Er ist ein Weltstar, der sich regelmäßig bodenständig und nahbar gibt: Jason Derulo („Savage Love“) folgen 32 Millionen Menschen auf Instagram und 30 Millionen auf Youtube. Sein Vermögen wird auf 15 Millionen Euro geschätzt (Stand: Januar 2024). Und dennoch zeigt der Pop-Star aus Florida sich immer wieder menschennah: Erst kürzlich trainierte er zwischen zwei Auftritten im Rahmen seiner „Nu King World Tour“ in einem Aachener Fitnessstudio zwischen etlichen Fans, absolvierte ein anstrengendes Workout, während Aachener Studiogäste ihn filmten (hier mehr lesen).

Am Samstag (16. März) folgt ein großer Auftritt in der Kölner Lanxess-Arena. Hier wird Derulo sein neues Album „Nu King“ promoten sowie alte Hits auf der Bühne performen – und dabei sehr wahrscheinlich das gesamte Henkelmännchen zum Beben bringen. Doch auch danach hat der 34-jährige Vater eines Sohnes (Jason King, 2) noch nicht genug von Show and Shine.

Jason Derulo kommt in die Düsseldorfer Nachtresidenz

Nach seinem Konzert zieht es den durchtrainierten Sänger noch weiter in die NRW-Landeshauptstadt. Die Düsseldorfer Nachtresidenz konnte den Sänger für einen Auftritt anlässlich des 13. Geburtstages der Partyreihe „Cookies & Cream“ gewinnen. Dort soll Derulo nicht nur feiern, sondern auch einige seiner Songs performen, heißt es vom Veranstalter.

Nachtresi-Chef Marcel Oelbracht dazu: „Die Lanxess-Arena ist ausverkauft, bumsevoll und wer jetzt nochmal Jason Derulo live on Stage bei uns in der Nachtresidenz sehen will, der klickt hier auf den Link und sichert sich ein Ticket.“ Eine Gästeliste gebe es bei einem Weltstar wie Jason Derulo nicht. „Der Mann kostet Geld. Wenn kein Geld da ist, kann auch Jason Derulo nicht kommen“, so Oelbracht weiter.

Während die Tickets für die Lanxess-Arena zwischen 80 und 100 Euro gekostet haben, müssen Fans für die Sause in der Nachtresidenz mit Jason Derulo nur 18,90 Euro zuzüglich 3,50 Euro Vorverkaufsgebühren ausgeben. Für 22,40 Euro gibt es den „Talk Dirty“-Interpreten also hautnah in der Nachtresidenz zu sehen.

