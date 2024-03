Nachdem der „Talk Dirty“-Star Jason Derulo eine Mega-Show in der Kölner Lanxess Arena ablieferte, gab er zu seiner offiziellen Aftershow-Party in der Düsseldorfer Nachtresidenz nochmal so richtig Vollgas. Ein Abend, der den Kuppelsaal zum Beben brachte.

Von Anfang an war die Stimmung auf dem Höhepunkt: Mit Hits wie „Talk Dirty“, „Whatcha Say“ und „Swalla“ brachte er das Publikum zum Tanzen und Mitsingen. Gemeinsam mit dem französischen Tänzer-Duo Les Twins wurde die „Cookies & Cream“-Party so auf die nächste Stufe gehoben. Die besten Fotos des Abends findet ihr jetzt in der obigen Galerie.

Rapper Sido macht am Samstag Halt in der Nachtresidenz

Am kommenden Samstag steht bereits das nächste Highlight in der Nachtresidenz an: Rapper Sido betritt die Bühne! Bekannt für seine energiegeladenen Auftritte und Hits wie „Mein Block“ und „Bilder im Kopf“, wird er zweifellos die Menge zum Toben bringen. Der Auftritt war eigentlich für den 24. Februar geplant, musste allerdings abgesagt werden.

