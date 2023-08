Golzheim Fest 2023 heute: Live-Musik, Programm und Trödelkram unter der Brücke

Es ist wieder soweit: Das Golzheim Fest an der Düsseldorfer Theodor-Heuss-Brücke ist eines der beliebtesten Festivals der Stadt und findet diesmal am Samstag und Sonntag, 26. und 27. August 2023, statt. Das Programm, alle Acts und die kulinarischen Genüsse wollen wir euch an dieser Stelle näher vorstellen.

Mit direktem Blick auf den Rhein erwartet euch am Samstag (26. August) ab 15 Uhr Live-Musik von akustischer Gitarre bis Punk-Rock. Moderiert wird das musikalische Treiben erneut von „Geier Sturzflug“-Legende Klaus Fiehe, mittlerweile besser bekannt als Radiomoderator bei ByteFM oder 1Live.

Am Sonntag (27. August) verwandelt sich das Golzheim Fest dann in einen riesigen Trödelmarkt: Beim „Trödelkram“ dürft ihr euch auf die Suche nach zahlreichen Kuriositäten und Second-Hand-Schätzen machen. Natürlich wird auch der zweite Tag musikalisch von einigen DJs passend untermalt.

Und wenn zwischendurch mal der Magen knurrt, ist das Golzheim Fest ebenfalls bestens aufgestellt. Ob Döner, leckere Falafel oder Burger: Zahlreiche Stände und Food Trucks versorgen euch mit jeder Menge Leckereien.

Golzheim Fest 2023 in Düsseldorf: Termin und Öffnungszeiten

Das Golzheim Fest findet vom Samstag (26. August) bis zum Sonntag (27. August) an der Theodor-Heuss-Brücke statt.

Am Samstag starten die Bands ihr Programm ab 15 Uhr, für die genauen Zeiten solltet ihr die Facebook-Seite im Auge behalten. Am Sonntag läuft der Trödelmarkt von 11 bis 18 Uhr.

Golzheim Fest 2023 in Düsseldorf: Essen und Trinken

Kulinarisch versorgen euch folgende Stände:

Düsstanbul: Döner

Ballie: Vegan Döner, Falafel

Freemann Food Truck: Burger, Currywurst & Fritten

Hollandse Vijshandel: Fischbrötchen, Kibbeling, Fritten

Flammstein: Flammkuchen

Getränkewagen mit div. Bieren, Softdrinks & Co.

Weinstand mit diversen Weinen

Golzheim Nachbarschaft: Kaffee, Laugengebäcke, Schokies und Kuchen am Sonntag

Eisstand

Golzheim Fest 2023 in Düsseldorf: Line-up und DJs

Während sich den Samstag gleich sechs Top-Acts teilen, legen am Sonntag beim Golzheim Fest diverse DJs auf.

Das sind die Bands und Acts am Samstag:

Angels of Libra

Joseph Boys

Blackberries

Bloodflowers

Akonolinga

Dead Dates

Die Veranstalter vom Golzheim Fest freuen sich ganz besonders, dass in diesem Jahr die Soul-Combo Angels of Libra mit dabei sind. Das Ensemble aus Hamburg vereint eine hohen Affinität zu analogen Aufnahmetechniken, 60er-Jahre-Soul-Revue-Konzepten und Filmmusiken, die an Ennio Morricone, Khruangbin und Air erinnern.

Wer auf dem Golzheim Fest abrocken will, der sollte sich die Punkband Joseph Boys weit nach oben auf die Watchlist packen. Ihre Liebe zum namensverwandten Künstler dringt aus jeder Pore ihrer Tracks.

Beim süß-melodischen Quartett Blackberries hingegen steht Psychedelic Rock mit Pop-Attitüde auf dem Programm. Akonolinga liefern derweil eine dicke Prise Funk und Jazz, die Bloodflowers 70er-Jahre-Vibes verpackt in knallbuntem Neo-Psychedelia und seichtem Gesang.

Das sind die DJs am Sonntag:

Wer am Sonntag, dem 27. August, beim Golzheim Fest auflegen wird, steht bislang noch nicht fest. Vergangenes Jahr waren unter anderem diese DJs vor Ort:

The Juniors

Frollein Taube

Annie O’Seven

HIGH NOON SOUND STATION – Original 45 Cowboy

chrispop

Bindiga

AL_B.eerforshure

Golzheim Fest 2023 in Düsseldorf: So läuft die Anmeldung für den „Trödelkram“

Sommer, Sonne und Trödel direkt am Rhein: Beim „Trödelkram“ könnt ihr aber nicht nur Klamotten shoppen. Macht euch neben Second-Hand-Fashion auch gefasst auf Kuriositäten, Antikes und andere einzigartige Flohmarkt-Schätze.

Ihr habt selbst ganz besondere Möbelstücke auf dem Dachboden gefunden oder einzigartige Vintageteile im Schrank? Dann macht damit jemand anderes glücklich! Beim „Trödelkram“ könnt ihr auch euren eigenen, liebevoll dekorierten Stand buchen. Schaut dafür einfach mal auf weiberkram.org vorbei – dort findet ihr alle nötigen Infos.

Golzheim Fest 2023 in Düsseldorf: Anreise und Parken

Das Golzheim Fest findet unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke am Robert-Lehr-Ufer statt. Mit viel Glück erwischt ihr noch einen freien Parkplatz direkt auf der Cecillienallee. Oder ihr versucht es am Parkplatz unter der Theodor-Heuss-Brücke. Alternativ steuert ihr den Parkplatz Rheinterrasse/Tonhalle an, müsst dann aber einige Meter den Rhein hinab wandern.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln steuert ihr die Haltestellen Theodor-Heuss-Brücke oder Golzheimer Platz an.

