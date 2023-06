„Gault&Millau“ 2023/24: Diese Düsseldorfer Restaurants gehören zu den besten Deutschlands

Ratgeber für gute Restaurants gibt es viele, doch zu den führenden zählen der Guide Michelin und Gault-Millau. Letzterer hat nun eine aktuelle Ausgabe der besten Restaurants Deutschlands herausgegeben. Über tausend kulinarische Empfehlungen finden sich als gebundene Lektüre auf 900 Seiten, bewertet wird mit einem Notensystem von bis zu fünf Kochhauben.

Unter den bewerteten Restaurants finden sich auch einige Düsseldorfer Adressen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

„Gault&Millau“ 2023/2024: Diese Düsseldorfer Restaurants wurden prämiert

Vorweg: Die Höchstnote des Gault-Millau sind nicht, wie beim Guide Michelin, drei Sterne, sondern fünf Hauben, sozusagen als Hommage an die Kochmütze. Dabei sind die Hauben grundsätzlich schwarz, es gibt jedoch auch rote Mützen. Diese werden an Restaurants vergeben, die besonders herausragend in ihrer Kategorie sind.

Auch Düsseldorf kann sich von seiner Fine-Dining-Seite sehen lassen. Im Folgenden findet ihr alle Gault-Millau-prämierten Restaurants der Landeshauptstadt.

Eine schwarze Haube:

Bistro Fatal

Brasserie Hülsmann

Hitchcoq Nordstraße

Lido Hafen

Nagomi

Ah-Un Yakiniku Japanese Bbq

Rob’s Kitchen

Three Kingdoms

Weinhaus Tante Anna

Eine rote Haube:

Bar Olio

Green Light District

Hashi, petite chinoiserie

nineOfive

Rheinton 2.0

Roku Japanese Dining & Wine

Rubens

Soba-An

Yabase

Zwei schwarze Hauben:

Agata’s

Dr. Kosch

Phoenix Restaurant & Weinbar

Setzkasten

Zwei rote Hauben:

Jae

Le Flair

Pink Pepper

Yoshi by Nagaya

Drei schwarze Hauben:

1876 Daniel Dal-Ben

Fritz’s Frau Franzi

Im Schiffchen

Drei rote Hauben:

Nagaya

„Gault&Millau 2023/24“: Düsseldorf zählt zwei der 100 besten Restaurants Deutschlands

Die Topbewertung der diesjährigen Ausgabe von „Gault&Millau 2023/24“ haben in Deutschland lediglich vier Betriebe erhalten, darunter das Restaurant Vendôme bei Köln. Dafür darf Düsseldorf insgesamt zwei Gourmet-Adressen unter den 100 besten Deutschlands ihr Eigen nennen: Dazu zählen das Nagaya auf Platz 75 und das 1876 Daniel Dal-Ben auf Platz 87.

Sechs Düsseldorfer Restaurants erhalten erstmals eine „Gault&Millau“-Prämierung

Auch einige neue Restaurants finden sich im „Gault&Millau“ 2023/24 wieder. Allein in Düsseldorf sind mit Green Light District, Hashi, petite chinoiserie, Rheinton 2.0, Fritz’s Frau Franzi, Jae und Ah-Un Yakiniku Japanese Bbq sechs Adressen erstmals in den Guide aufgenommen worden.

„Gault&Millau“ empfiehlt nach eigenen Angaben die 1000 besten Restaurants, die Deutschland zu bieten hat. Der Restaurantführer gilt neben dem Guide Michelin als wichtigster Ratgeber. Früher wurden bis zu 20 Punkte an Restaurants vergeben, doch darauf wird seit einiger Zeit verzichtet. Die Bewertung erfolgt stattdessen durch bis zu fünf Kochhauben und des zusätzlichen Prädikats „herausragend in der Kategorie“ in Form von roten Hauben.